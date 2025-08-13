Óscar Puente, en Almería: "Quedaron atrás los tiempos de tapiar túneles; en 2024 invertimos 289 millones en el AVE"

"Hace unos años hubo quien tenía dudas sobre el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el AVE en Almería, pero hoy ya nadie tiene dudas. La obras son una realidad que va a toda velocidad". Así ha resumido el ministro Félix Bolaños la apuesta del Ejecutivo por la provincia en su tradicional visita veraniega a las obras de la línea Murcia-Almería. Esta vez en el viaducto de la rambla de Los Feos (Sorbas), una enorme estructura de casi un kilómetro de longitud que se encuentra al 97 % de ejecución tras una inversión de 33,6 millones de euros.

Junto a Bolaños ha estado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en lo que ya se ha convertido en una doble visita habitual de cada verano. Puente ha señalado que desde el Gobierno se puso como objetivo desde el primer día "mejorar e impulsar las infraestructuras para esta tierra, para asegurarle un mejor futuro y un mejor presente". En este sentido, saca pecho de la inversión realizada por su ministerio desde que él se hizo cargo de la cartera de Transportes: "Las cifras de inversión en Almería son cifras nunca vistas. Desde que soy ministro hemos invertido en esta provincia 460 millones de euros, más de lo que invirtió el Partido Popular y su gobierno durante los seis años de Mariano Rajoy", recalca. Aunque aclara que esos 460 millones "son sólo una parte de lo mucho que se ha invertido también con los ministros los que me precedieron".

Óscar Puente ha hecho mucho hincapié en la importancia que tiene la provincia de Almería para el Gobierno de España y para ello ha incidido en cifras que, según él, "son bastante elocuentes". Por ejemplo, recalca que en el año 2024 el Gobierno invirtió en Almería 370 millones de euros —289 de ellos en las obras de la Alta Velocidad—. "Son cifras sin precedentes que suponen multiplicar por 15 lo que se invirtió en el año 2017, con Rajoy", asegura. Aunque esas cifras no concuerdan totalmente con la realidad: según diversas fuentes, en 2017 el Gobierno invirtió 33,8 millones en Almería, lo que es lo mismo, 11 veces menos que el año pasado.

Óscar Puente ha detallado que la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería cuenta con una inversión de 3.600 millones de euros, de los cuales 2.400 ya se han ejecutado, es decir, casi el 70% del dinero previsto. "Quedaron atrás los tiempos en los que se tapiaban los túneles", dice el ministro en referencia al Gobierno de Rajoy que tapó los túneles de Sorbas. El ministro asegura que "cada semana hay avances en esta infraestructura para que sea una realidad lo antes posible". De hecho, el 82 por ciento del Corredor Mediterráneo en su totalidad está ya ejecutado o en ejecución, y el 18% restante está "como mínimo en fase II, es decir, en estudio informativo o en proyecto".

Puente y Bolaños escuchan la información sobre los avances en las obras. / Marian León

De Almería a Francia, sin pasar por Madrid

Según el ministro, actualmente se ejecutan 1.300 millones de euros al año en el Corredor Mediterráneo, o lo que es lo mismo, más de 20 millones de euros a la semana "de los cuales, una parte importante se está llevando a cabo aquí, en Almería". En este sentido, asegura que en el año 2027 estarán finalizadas las obras si bien asegura que no le gusta dar fechas porque en obras siempre puede haber retrasos. Pero dice que el objetivo es que "en el año 2027 una persona pueda coger un tren en Almería y llegar a la frontera con Francia en un tren de Alta Velocidad sin pasar por Madrid y sin transbordos". Pero matiza que el Corredor Mediterráneo no estará completado en esa fecha porque hay algunos elementos que van a tardar algo más de tiempo, como el túnel pasante de Valencia. "Estamos en estudio informativo en este momento, porque se ha hecho alguna modificación en el proyecto inicialmente previsto. Pero eso no quiere decir que el Corredor no esté y que no se pueda llegar hasta Francia, pero habrá que entrar en Valencia y volver a salir hacia Castellón sin utilizar el túnel pasante".

De cualquier modo, el ministro ha querido poner en valor la inversión total del Gobierno en la provincia y no solo en la línea Murcia-Almería, sino también en otras obras como la modernización y ampliación de las carreteras, como el acceso al puerto, el enlace de Viator con la A-92, el proyecto del tercer carril entre Roquetas y Almería, los proyectos de remodelación entre Roquetas y El Parador, o las mejoras en los túneles. Además adelantó que en breve van a licitar el contrato de obras de mejora de los enlaces de la A-7 de El Copo (El Ejido) y Santa María del Águila.

Puente ha finalizado su visita asegurando que "queda mucho camino por recorrer, pero estamos en una etapa más de ese camino y vamos a seguir empujando cada tramo, cada túnel, cada viaducto, hasta que el AVE llegue definitivamente a la estación de Almería, porque el tren de Alta Velocidad no es una promesa, es un compromiso cumplido en ejecución y con un horizonte claro. Y hoy aquí, en este punto concreto de trazado, donde el hormigón y el acero se alzan sobre la Rambla de los Feos, se levanta también una declaración de intenciones, la de un país que no deja a nadie atrás, que cree en sus territorios, que apuesta por la conexión, por la conectividad y por el futuro, porque nosotros creemos en esta tierra, sabemos que la inversión pública bien dirigida cambia realidades y, por tanto, vamos a seguir avanzando con paso firme, con mirada larga y con el compromiso intacto".