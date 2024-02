Ningún paciente se va ya a Granada para hacerse un PET- TAC

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Torrecárdenas ha incorporado a su cartera de servicios de PET-TAC desde el inicio de este año 2024 una nueva técnica exploratoria denominada ‘PET-TAC con 18Fluor-PSMA’. Se trata de una nueva técnica PET que va a suponer un cambio radical en el seguimiento y reevaluación de los pacientes con cáncer de próstata, uno de los tumores más prevalentes en la actualidad, ya que se podrá detectar de forma mucho más precoz y precisa las posibles recaídas de los pacientes con este tipo de cáncer, lo que supone poder dar una respuesta terapéutica más precoz y por tanto más efectiva.

Según ha señalado el doctor Manuel Guerrero, responsable el Servicio de Medicina Nuclear, se trata de una técnica “mucho más sensible y específica que la que se viene realizando hasta ahora, la 18F-FDG, con esta nueva técnica en el caso del cáncer de próstata se obtiene un mayor rendimiento diagnóstico”. Aunque el equipo PET-TAC aún no trabaja a su máxima capacidad, debido a los diferentes ajustes técnicos que ello conlleva, los profesionales del Servicio de Medicina Nuclear están asumiendo el reto de introducir nuevas técnicas y, a su vez, prestar servicio a toda la población susceptible de realizarse un PET-TAC en la provincia de Almería por lo que desde el pasado mes de diciembre de 2023 (como era el compromiso del Servicio Andaluz de Salud) no se están derivando pacientes para la realización de una exploración de estas características a la provincia de Granada. Por tanto, todos los pacientes del área hospitalaria de la provincia están siendo atendidos en la Unidad PET-TAC del Hospital Universitario Torrecárdenas. Así, según datos que han facilitado a Diario de Almería desde el propio hospital de referencia, sólo en el mes de enero se han realizado 231 pruebas a pacientes oncológicos.

El equipamiento se instaló el pasado verano y desde enero está a pleno rendimiento

El gasto que ha realizado en el Hospital Universitario Torrecárdenas para la instalación de este equipo ha supuesto un importe de 713.285 euros y ha conllevado la adaptación del espacio destinado con anterioridad a Hemodinámica, a través de una obra en la que se ha brindado una protección especial ante las condiciones de seguridad que precisaba el espacio. Para ello ha sido necesaria la creación de una subestructura independiente para el completo blindaje.

En el Hospital Universitario Torrecárdenas se realizan al año por parte de los profesionales de la Unidad de Medicina Nuclear más de 8.000 exploraciones en pacientes. De ese total se derivaron el año 2022, al Hospital Virgen de las Nieves de Granada 1.700 pacientes. Con la puesta en marcha de esta tecnología en el centro hospitalario almeriense los pacientes no tienen que salir de la provincia para someterse a un diagnóstico.

80% de los tumores precisan de esta prueba

Según datos del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Torrecárdenas, cada año se atienden 1.500 nuevos casos de cáncer, de los cuales al menos el 80% necesitará uno o más PET-TAC. Con esta nueva tecnología, Siemens Biograph Vision 450, se podrán realizar, cuando la curva de aprendizaje del personal se haya concluido, alrededor de 3.000 exploraciones año.

Se trata de un equipo digital de altas prestaciones que posibilitará realizar un mayor número de exploraciones de gran calidad y con la ventaja de cuantificar y evaluar con precisión las distintas patologías (estadificación, monitorización de respuesta terapéutica o diagnóstico precoz de recaídas, entre otras.