La pareja de la madre de Lucca violó y golpeó hasta la muerte al niño y ella lo vio agonizar sin hacer nada

El horror que rodea la muerte del pequeño Lucca, de cuatro años, en Garrucha (Almería) alcanza cotas inimaginables tras conocerse los detalles del auto judicial de ingreso en prisión. Según se desprende de la investigación de la Guardia Civil recogida en el escrito, Juan David R. C., la actual pareja de la madre, habría violado y golpeado reiteradamente al niño hasta matarlo, todo ello mientras la madre, Bárbara Ysmar B. O., se encontraba presente en los momentos finales sin intervenir para salvar la vida de su hijo.

El documento dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera, al que ha tenido acceso este periódico, relata un calvario previo al crimen. El juez deja constancia de que, antes de la agresión mortal, Juan David "maltrataba y golpeaba" de forma habitual al menor con el "conocimiento" de Bárbara. Los investigadores señalan que el hombre aprovechaba los momentos a solas con Lucca para infligirle castigos físicos, llegando en una ocasión anterior a fracturarle un hueso del brazo.

La cronología del crimen

Los hechos que desencadenaron la muerte se produjeron el pasado 3 de diciembre. Sobre las 11:00 horas, Bárbara salió para trabajar en el quiosco de comidas donde estaba empleada, dejando al niño a solas con su pareja. Fue en ese intervalo cuando Juan David habría aprovechado la indefensión del menor para agredirlo sexualmente y golpearlo "de forma reiterada" en el abdomen y otras partes del cuerpo.

La violencia empleada fue brutal. El informe preliminar de la autopsia indica que Lucca falleció sobre las 15:30 horas a causa de un shock hipovolémico, desgarro hepático y un politraumatismo abdominal severo con derrame intestinal.

Lo más estremecedor del auto es la implicación de la madre. La Guardia Civil considera que Bárbara regresó al domicilio sobre las 12:00 horas, alertada por su pareja de que el niño se encontraba "mal". Según el juez, la mujer "habría estado presente durante este último episodio sin que hubiera tenido intención presunta de evitarlo o asistir a su hijo", presenciando la agonía final del pequeño.

Ocultación del cadáver y antecedentes

Tras el fallecimiento, la pareja habría puesto en marcha un plan para deshacerse del cuerpo. La investigación apunta a que ambos trasladaron el cadáver de Lucca hasta un antiguo búnker o caseta ubicado en la playa de Garrucha, en el límite con Mojácar, donde lo abandonaron para simular una desaparición. Los mensajes de móvil analizados sugieren que la propia Bárbara "se habría atribuido participación presunta en la causa de la muerte" en comunicaciones con familiares.

El auto judicial es contundente al señalar la responsabilidad por omisión de la madre. No solo conocía el maltrato habitual —existía una condena previa al hombre por un episodio anterior y una orden de alejamiento del menor que incumplían—, sino que los testigos que convivían con ellos han declarado que las agresiones se producían a menudo en su presencia.