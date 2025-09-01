Este parque de Almería se disputa el premio Historia National Geographic

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha felicitado públicamente la nominación del Parque Jardines Mediterráneos de la Hoya a los II Premios Historia National Geographic, en la categoría de Mejor Recuperación de Edificio Histórico. Este reconocimiento nacional pone en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento en el marco de las actuaciones de revitalización del Casco Histórico de la ciudad.

“La Hoya representa un ejemplo de cómo el patrimonio puede ser recuperado y reinterpretado para el disfrute de la ciudadanía, integrando historia, paisaje y sostenibilidad”, ha destacado Vázquez. “Esta nominación es un motivo de orgullo para Almería y un estímulo para seguir apostando por la recuperación de espacios con valor histórico y cultural”.

El proyecto de recuperación de La Hoya ha sido seleccionado como uno de los cinco finalistas por la revista Historia National Geographic, y el premio se decidirá mediante votación popular a través de su página web, abierta hasta el próximo 12 de octubre de 2025.

Diseñado por los arquitectos Vicente Manuel Morales Garoffolo y Juan Antonio Sánchez Muñoz, del estudio Kauh Arquitectura y Paisajismo, S.L., esta actuación ha contado con una inversión de 2,5 millones de euros. La intervención ha priorizado la sostenibilidad, la integración paisajística, la accesibilidad universal y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la zona.

Inaugurado a finales de 2023, el Parque Jardines Mediterráneos de la Hoya se ha convertido en un nuevo referente patrimonial y medioambiental para almerienses y visitantes. Con más de 42.000 m² de superficie, este enclave único se sitúa en pleno centro histórico, abrazado por la Muralla de Jayrán y La Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal, espacio que también se ha recuperado a nivel urbanístico y paisajístico por iniciativa municipal.

La actuación forma parte del proyecto global de reactivación del centro histórico de Almería, que busca convertir el eje formado por Plaza Vieja, San Cristóbal, La Hoya, La Alcazaba y el Mesón Gitano, entre otros, en un recorrido de historia y futuro para la ciudad.

El proyecto del Parque Jardines Mediterráneos de la Hoya ha sido reconocido anteriormente, entre otros, con el Premio Gubbio 2024 Europa, el premio Arquitectura 2024 Sostenibilidad y Salud CSCAE, recibiendo también las menciones de honor en los Premios Mapei 2024 - intervención en ámbito urbano y al consumo y gestión del agua, además de ser finalista en la XIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo y en los Advanced Architecture Awards 2024.

Desde el Ayuntamiento de Almería se anima a todos los almerienses a participar en la votación y a difundir esta candidatura, que refleja el compromiso municipal con la conservación del patrimonio y la mejora del entorno urbano.