Madres almerienses con partos a los 50 años

"El año pasado asistí al parto de una mujer que tenía casi 51 años. Tuvo que ser por cesárea, como una buena parte de los nacimientos con madres de esa edad porque su capacidad física no es la misma. Lo veo un poco egoísta, pero a esto se ha llegado por varios motivos", explica Manuel Borrego, matrón en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

Durante el año pasado (2022), la provincia de Almería registró un total de 8 partos de mujeres de más de 50 años. Este tipo de partos, a tal edad, viene en aumento. En 2016, Almería tuvo un tan solo un parto de estas características.

Pero esta es una dinámica que va e irá en aumento. Borrego encuentra un motivo fundamental: "Una baza fundamental es el trabajo. La mayoría de las madres, hasta que no tienen una estabilidad, no se deciden a tener niños".

Pero hay más: "Otros tienen que ver con el ocio y el tiempo para uno mismo. Así que hasta que no has tenido suficiente no te embarcas en tener tu propio hijo. Pero eso ya nos movemos en la horquilla de los 30 y 40 años a la hora de ser madre".

La edad de las madres primerizas en Almería no para de aumentar. En la actualidad, las madres primerizas en Almería es ya de más de 30 años (de media) según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento en la edad media al parto de las madres trae consigo inconvenientes: "Han aumentado los casos de problemas en partos o de niños con alteraciones".

Pero lo que son problemas para unos, son ventajas para otros: "También hay problemas de fertilidad, por eso las clínicas están en pleno auge, porque cada vez son más las parejas que tienen que recurrir a distintas técnicas para quedarse embarazadas".

Pero hablar de madres de más de 50 años es algo totalmente distinto. La mayoría de embarazos con esta edad se producen tras asistir a unidades de reproducción con distintas técnicas de fertilidad. Como comenta el matrón Manuel Borrego, ser madre a esa edad tiene sus inconvenientes: "Riesgo más común es preclamsia, que es una subida de tensión arterial brusca, ya de por sí es un riesgo que hay durante todo el embarazo. Una mujer de riesgo bajo en preclamsia tendría menos de 35 años. Por encima de esas edad estamos hablando riesgo medio-alto".

Pero hay otros tantos: "Diabetes gestacional, malformaciones, crecimiento intrauterino retardado (bebés que crecen más lento dentro del útero porque el riego sanguíneo no es mismo) o riesgo de abortos", explica.

La condición física también es importante, de ahí el nivel elevado de cesáreas: "Los partos son más dificultosos. No es igual la energía y la fuerza de una mujer de 35 años pariendo, que es un esfuerzo físico importante (se considera como un maratón), que las condiciones físicas de una mujer 50 años. Tienen más riesgo de cesárea, también", sostiene Manuel Borrego.

Y eso también influirá en el futuro de madre e hijo: "Criar un niño trae consigo un importante trabajo físico y mental; y con 50 años te debes ver apurado. Yo me pongo en su piel y no lo veo demasiado bien. Pero bueno, también hay que estar en el lugar de cada madre, las veces que lo haya intentado y demás, pero no lo veo muy correcto".

Entonces, si los partos a edades muy avanzadas tienen tantos riesgos, ¿por qué no se impide? Se trata de impedir, pero no se obliga. "Hay una norma no escrita, a nivel ético, entre las clínicas privadas que establece el límite en los 50 años para fertilizar a una madre. Pero claro, no siempre se cumple. Yo asistí a un parto de una mujer de casi 51 años. Fue por cesárea".

La situación de las matronas mejora

La lucha de la sanidad almeriense por aumentar el número de matronas en la provincia viene de largo. Aunque la necesidad no está corregida, ha habido mejoras. “A nivel hospitalario ha mejorado la situación, se han cubierto las necesidades básicas. No nos podemos quejar. Estamos cuatro matronas en paritorio, aunque la cuarta es un refuerzo, y se puso a una matrona en urgencias”, explica Manuel Borrego, matrón en Torrecárdenas.

Pero siguen existiendo defectos en los que la administración regional debe poner la lupa más pronto que tarde: “A nivel de primaria siguen faltando matronas. Hay mucho más déficit. Se van a jubilar tres compañeras y no sabemos si va a haber reemplazo. Hay muchos centros de salud en los que faltan matronas y estas se tienen que desdoblar”, añade el matrón.