En el 20% de municipios de Almería ya no nacen niños, estos son

El interior de la provincia ya acapara ni el 25% de la población almeriense. Apenas 170.000 almerienses, de los 706.000 actuales, viven en un municipio de interior. El resto, más de 530.000, han hecho su vida pegados a la costa almeriense, ya sea en municipios del Poniente, Almería capital o el Levante.

Esto, lógicamente, crea una serie de perjuicios en las zonas de interior. Si los jóvenes entienden que su única forma de desarrollo personal y laboral se encuentra en los municipios grandes pegados a la costa, criarán a sus familias en estas zonas. Mientras tanto, sus municipios quedan atrapados en una especie del día de la marmota. Donde los nacimientos ya se han convertido en algo excepcional.

El caso es que en Almería hay 21 pueblos en los que no nacieron niños durante 2020 (último año del que hay datos actualizados en el el Instituto de Estadistica y Cartografía de Andalucía). Estos son Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Alicún, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benizalón, Castro de Filabres, Cóbdar, Felix, Laroya, Lijar, Olula de Castro, Rágol, Senés, Sierro, Suflí, Tahal, Las Tres Villas, Velefique y Turrillas.

Casos extremos sin partos

Hay casos extremos, como el de Alcudia de Monteagud, donde desde 2005 a 2020, solo nacieron dos niños en 2012. En Alicún no hay partos desde 2015; en Alsodux no hay datos de nacimientos desde 1996, lo mismo que sucede en Castro de Filabres; en Armuña de Almanzora no hay nacimientos ni en 2020 ni en 2019; En Bacares, el último nacimiento data de 2017; en Bayarque, de 2013; en Cóbdar sucede durante los últimos cuatro años; Íllar llevaba desde 2011 sin nacimientos hasta que en 2020 se produjo uno; en Olula de Castro, el último nacimiento data de 2005 y en Senés de 2015, mismo año que en Suflí; en Turrillas sucede lo mismo desde 2014 al igual que Velefique.

En 1900, un 51% de todos los habitantes de Almería vivían en localidades centrales, pero la urbanización masiva cerca de la costa y su continua evolución, tanto social como económica, trajo consigo movimientos masivos de población. En la actualidad, entre Almería, Roquetas de Mar y El Ejido, los tres grandes núcleos de la provincia, conglomeran el 51,8% de los habitantes.

Del interior a la costa

Los pueblos de interior, en su mayoría, han dejado de generar riqueza. La agricultura ha ido perdiendo fuelle constantemente, y eso deja lugar a numerosos espacios con viviendas sin morador, que poco a poco se unen a otras en las mismas condiciones.Por el contrario, el 85% de los municipios han ganado población en el Poniente, el 87% en el Levante y todos los del área metropolitana, el 100%, han ganado habitantes. La agricultura también está ayudando a fijar la población en municipios del interior como Sorbas, Arboleas, Berja, Pechina o Benahadux, cuya población no deja de aumentar desde hace varias décadas.

Algunas zonas vivieron un repunte en la década pasada, con el boom de la inmigración y la llegada de marroquíes, rumanos, ingleses, ecuatorianos, argentinos y alemanes, por este orden. Sin embargo, los datos constatan que dos terceras partes de los municipios han perdido habitantes desde inicios del siglo XX y un 33% está acelerando este proceso en los tres últimos lustros.

Un caso extraño es el de Cuevas de Almanzora, que sí ha sabido remontar la situación. A finales del siglo XVIII contaba con más de 26.000 habitantes. Su agricultura era fuerte y la minería daba trabajo. Pero en la posguerra española, la población emigró a Suiza, Alemania y Francia, y en los años 60 a Cataluña. En esa década tuvo su pico más bajo de población (7.795 habitantes), pero en la actualidad ha remontado hasta los 12.000.

Si la provincia almeriense ha crecido en 200.000 habitantes durante los últimos 20 años, se lo debe al área Metropolitana y al Poniente. Entre estas dos zonas suma casi el 80% de todos los habitantes que se han ganado en estas dos décadas.

Tan sólo el municipio de Roquetas de Mar ha sumado 54.000 ciudadanos desde 1996, lo que supone más de la mitad de sus vecinos, al haber superado ya los 90.000 habitantes y situarse como el segundo municipio con más población de la provincia. En este mismo espacio de tiempo, El Ejido ha sumado 41.000 habitantes y Almería capital 24.000. A este crecimiento también han ayudado La Mojonera o Vícar, pero también los municipios costeros del Levante como Mojácar, Vera, Carboneras o Pulpí, todos ellos experimentando grandes crecimientos de población gracias a su apuesta por el turismo, uno de los principales motores del empleo en el litoral almeriense.

Pero el caso más llamativo se produce en el área metropolitana. Todos y cada uno de los municipios que la conforman han aumentado su población. Huércal de Almería, Viator, Benahadux o Pechina conforman una de las zonas con mayor tasa de natalidad de la comunidad.

El problema está en el interior. Los Filabres y el Nacimiento lideran la pérdida de habitantes. La Alpujarra los mantiene a duras penas y situación similar vive el Almanzora, aunque todas estas comarcas tienen más pueblos que pierden población de los que ganan. Al final de la década de los setenta, Almería tenia una media de 19 partos por cada mil habitantes. La cifra cayó en 2016 a mínimos históricos situándose en 11 nacimientos por cada mil habitantes. Las madres almerienses ya no son tan jóvenes ni tienen tantos hijos. Por tanto, si en 1975 la edad media de las madres almerienses era de 28,41, y en 1988 de apenas 27, en la actualidad, la edad media se ha situado en los 31 años.

La población almeriense, al igual que la del resto del mundo, está destinada a vivir pegada a la costa. Así lo indica la evolución demográfica de los últimos años. De hecho, ahora, estos municipios linderos con la costa se enfrentan a un nuevo problema: dónde meter toda la población que suman y suman. Roquetas de Mar es la localidad con mayor densidad de población de la provincia. Cuenta con 1.195 habitantes por kilómetro cuadrado. Le siguen Garrucha, con 1.031; y Almería, que cuenta con 630 habitantes en dicho espacio. Huércal de Almería, El Ejido, La Mojonera y Vícar, todos costeros, les siguen en la lista.