Los pascueros que traen de cola a Almería

Símbolo de buenos deseos y suerte, la capital almeriense ha vuelto a celebrar el reparto de pascueros gratuitos, toda una tradición ya entre las citas navideñas en la ciudad, para la cual el Ayuntamiento de Almería ha reservado 15.000 unidades. A lo largo de esta semana, la Concejalía de Sostebibilidad Ambiental las está haciendo llegar a vecinos, comerciantes y asociaciones como gesto de felicitación oficial de las fiestas navideñas y el anhelo de ventura y prosperidad.

El reparto de flores de Pascua, que surgió Corporaciones atrás ante la sustracción continuada de las plantadas en las zonas verdes públicas, se ha convertido en todo un clásico y, al igual que los abanicos de Feria, despierta el frenesí de las colas, las cuales pueden considerarse incluso otra tradición incorporada, si bien este año los tiempos de espera han sido significativamente inferiores, exentos de las colas kilométricas de las ediciones anteriores.

La Concejalía de Sostenibilidad Ambiental ha ampliado su red de distribución, tanto en días –se repartirán pascueros hasta el sábado–, como en puntos extendiendo este gesto a los barrios de la capital. El turno, en este lunes, ha sido en el parque del Generalife, en Nueva Andalucía, en el parque de Los Molinos, junto al Centro de la Mujer, y en la Plaza Vieja, donde más de medio millar de personas esperaba la llegada de la concejal Margarita Cobos para recibir su pascuero, con felicitación incluida por parte de la edil.

“Ya hemos repartido en Nueva Andalucía y Los Molinos unos 800 pascueros y tenemos reservados otros mil para esta cita, que es un momento bonito y especial que trae alegría a la ciudad y con los que compartimos con los vecinos la felicitación navideña del Ayuntamiento de Almería”, comentaba Cobos justo antes de entregar el primer pascuero de la Plaza Vieja.

Lo recibía Antonio Camacho, que a sus 83 años no le ha importado esperar una hora. Le merece la pena porque “no tengo otra cosa que hacer –dice– que pasear, así que me he acercado y soy el primero”. Explica que no es ni mucho menos un asiduo, siendo esta la primera vez que se decide a participar en el tradicional reparto sin importarle el tiempo de espera que ha aprovechado para buscarle mentalmente el lugar perfecto a la flor de Pascua en su casa: un rincón especial de su comedor.

Margarita Cobos señala que “no queremos que nadie se quede sin su maceta, por eso hemos doblado prácticamente el número de pascueros, una flor muy almeriense que en estas fechas se convierte en parte fundamental de la decoración navideña de nuestras casas, pero también en nuestras calles y comercios”, por lo que, añadía la edil, “vamos a estar prácticamente por todos los barrios para hacer llegar más de 10.000 pascueros a los vecinos y otros 5.000 a los comerciantes de la ciudad y asociaciones vecinales”.