La peatonalización del Paseo divide a vecinos y comerciantes de la zona

Es uno de los asuntos de debate candentes en las calles de la capital durante las últimas fechas. La peatonalización del Paseo de Almería, principal vía del centro de la ciudad, es uno de los asuntos que más controversia genera entre comerciantes y ciudadanos. La medida adquiere mayor relevancia cuando se trata de uno de los proyectos que el Ayuntamiento prioriza con el objetivo de revitalizar el centro de la ciudad y mejorar las condiciones medioambientales de la zona.

A día de hoy, la ejecución del proyecto se encuentra a expensas del cierre del concurso municipal abierto para la presentación de ideas, que se ideó con el acuerdo del Colegio de Arquitectos. Sin embargo, todo parece indicar que la peatonalización del Paseo será una realidad más pronto que tarde. De hecho, el Ayuntamiento ha probado a cortar el tráfico en esta vía durante la celebración de diversas exposiciones y actividades infantiles.

El centro ha perdido vida en los últimos años. Comercios y restaurantes se han visto obligados a echar el cierre debido a los elevados precios del alquiler de los locales en la zona, así como la ‘migración’ de clientes hacia los centros comerciales. Sin embargo, la opinión de comerciantes y almerienses no es unánime ni mucho menos.

La más que probable peatonalización del Paseo no deja indiferente a nadie. De una forma u otra, la medida causará un impacto directo en los comercios de la calle principal del centro de la ciudad. Además, los almerienses también tienen voz en la transformación del Paseo. En sus aceras, todos tienen una opinión más o menos formada.

Willy Márquez, vendedor de lotería: “Somos muy cómodos y nos gusta llegar en coche y aparcar”

Es el lotero más célebre del Paseo de Almería. Willy reparte suerte a comerciantes y almerienses. Explica que “la peatonalización sería un fracaso porque somos muy cómodos y nos gusta llegar en coche a y aparcar”. También reconoce que “entiendo a los padres que se van a los centros comerciales”.

Carlos Cano, gerente de la cafetería La Dulce Alianza: “Es una medida que fracasaría porque ya se ha demostrado en otras ciudades”

Mientras trabaja en una de las mesas de la terraza de La Dulce Alianza, caferería que regenta, este empresario señala que “la peatonalización es una medida injusta porque podría acabar con los comercios”. Carlos argumenta que “este tipo de medidas ya han fracasado en otras ciudades” y explica que “dificultaría el acceso a los hoteles, por lo que el turismo se vería afectado de forma notable”.

En el bando de los comerciantes, nos encontramos con un porcentaje notable de detractores de la medida. Almudena Martín, en la farmacia que lleva su nombre, situada a escasos metros de la Puerta Purchena , nos argumenta su desacuerdo con esta medida porque “la gente solo vendría al centro en busca de ocio”. También explica que, “durante los cortes de tráfico puntuales, la afluencia se incrementa, pero las ventas disminuyen”. Como ciudadana, Almudena denuncia que “deben mejorar la limpieza antes de peatonalizar nada”. Asimismo, insta a los negocios de restauración a “bajar los precios e impulsar las terrazas”.Carlos Cano, gerente de La Dulce Alianza, comparte la opinión de la farmacéutica y asegura que “la peatonalización del Paseo es una medida injusta que acabaría con los comercios”. Carlos argumenta, por un lado, que “se dificultaría el acceso a los hoteles” y, en segundo lugar, “que este tipo de medidas han fracasado en otras ciudades”.

Al cruzar a la acera contraria del Paseo nos topamos con el kiosco de Mario Hernández, que mira con otros ojos la ejecución de la peatonalización del Paseo. Este comerciante explica que “los ciudadanos que vienen al centro con su vehículo gastan más dinero en el parking que en las tiendas”. No obstante, Mario subraya que “necesitaríamos una zona de aparcamientos de tipo gratuito para poder competir con los centros comerciales”.

Pura Alquero, vecina de Almería: "Tengo mis dudas porque podría perderse la vida que hay en el centro”

Pura y su marido, Javier Gómez, caminan por las anchas aceras del Paseo. Ella dice tener sus “dudas” en este asunto porque “el centro podría perder la vida que tiene”. También opina que “podría perjudicar al comercio”. No obstante, destaca que “sería imprescindible la creación de nuevos aparcamientos”.

Los negocios dependen de almerienses y turistas, que tampoco se ponen de acuerdo en este asunto. Virginia Rodríguez es madrileña y visita la ciudad por primera vez. Ante la noticia de la posible peatonalización, explica que “cree que no es necesaria porque es una calle muy ancha y hay espacio para caminar”. Añade que “a los comerciantes no creo que les afecte”. Sin embargo, asegura que “para ir a comprar al centro de Madrid me lo pienso dos veces”.

Javier Gómez es almeriense y suele acudir al centro de la ciudad. Cree que la peatonalización del Paseo va a ser positiva “siempre que reorganicen el tráfico de forma eficaz”. Este ciudadano opina que “el principal inconveniente es el aparcamiento” y destaca que “la medida beneficiaría a los comerciantes porque muchos venimos andando”.

El debate no solo está en el Paseo. Los comerciantes velan por sus respectivos negocios y los almerienses miran por la comodidad de acceder al centro de la ciudad. De lo que no hay duda es que causará esta reforma en el futuro de la zona comercial con más historia de Almería.