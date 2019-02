El subdelegado apunta a una situación "coyuntural" de los 32 policías de refuerzo perdidos y espera que se recuperen

El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha apuntado este miércoles que la pérdida del refuerzo de 32 agentes de Policía Nacional en Almería dedicados principalmente a apoyar las labores de atención a extranjeros irregulares llegados en patera se debe a la situación "coyuntural" en la que se encontraban al tener plazas asignadas en los puestos de origen a los que han regresado, con lo que confía en que "a lo largo de este año" se recuperan "estas y muchas de las plazas que están vacantes todavía" porque las plantillas "no se han ido actualizando".

Así lo ha manifestado tras una rueda de prensa a preguntas de los periodistas, a quienes ha señalado que la Comisaría de Almería, desde donde se solicitó la renovación de adscripción temporal de los agentes a la Dirección General de la Policía, se organizan desde entonces "con la profesionalidad que les caracteriza y con un espíritu de sacrificio y entrega absolutamente admirable", lo que también ha destacado de la Guardia Civil.

Cabe recordar que los sindicatos policiales criticaron la pérdida de estos 32 agentes de refuerzo que llevaban en la provincia desde julio de 2017 especialmente ante el incremento de personas llegadas en patera en los últimos mes, puesto que solo en enero de este año la Brigada de Extranjería contabilizó 964 personas de 21 pateras atendidas, mientras que en el mismo mes del año pasado fueron 449 los inmigrantes de 16 pateras los identificados.

Ante el próximo concurso, el subdelegado espera que se supere el número de agentes que refuerce la plantilla de Almería y que, según los sindicatos, precisaría al menos de unos 50 nuevos policías. No obstante, De la Fuente ha reconocido que la relación de puestos de trabajo que se mantiene data de 2008, a pesar de que "en once años la realidad social, económica, migratoria, delictiva y demográfica ha cambiado enormemente", toda vez que Almería hace de "frontera de Europa".

"Hay que ir recuperando efectivos y dimensionando estas plantillas", ha dicho De la Fuente al observar que "muchas plazas están vacantes todavía" y las bajas que se han producido durante años "no se han ido dotando", para quien "estamos pagando las consecuencias de unas políticas que han sido de bloqueo" con una baja tasa de reposición.

Antes de insistir nuevamente que la retirada de los 32 policías obedece a una "situación de reorganización" de la Policía Nacional en el ámbito estatal, el representante del Gobierno ha puntualizado además que el pasado 14 de enero mantuvo una reunión con la Secretaría de Estado de Interior, donde "conocen perfectamente la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Estoy encima de esta situación", ha apostillado.

Por su parte, desde Jupol y los sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP Y ASP explicaron que, ya antes de la retirada de los refuerzos, tanto las brigadas de Extranjería como Científica estaban "colapsadas" por el volumen de trabajo, mientras que los policías adscritos a Seguridad Ciudadana deben prestar apoyo para efectuar traslados ante la presencia de menores, custodias médicas o la vigilancia en el puerto.

Desde Jupol se ha pedido a la Dirección General de la Policía una orden extraordinaria para la atribución de personal a Almería, puesto que según sus estimaciones, el concurso anual que se resolvería finalmente para finales de julio conllevaría únicamente la aportación de entre 10 o 12 nuevos agentes, lo que no soluciona el "déficit" de personal.

Por su parte, desde SUP, CEP, UFP, SPP y ASP alertaron de que la retirada de agentes de atribución temporal pese al incremento de la inmigración irregular intensificaría las labores en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y recalcaron que la plantilla "no cuenta con los recursos humanos" suficientes para "sobrellevar la avalancha de inmigrantes".

Ante el incremento experimentado durante el primer mes de este año, se han tenido que emplear "el doble de recursos tanto humanos como materiales, conllevando a la realización de obras de ampliación de los módulos existentes para el ingreso de la oleada de personas que diariamente se recibe", según manifestaron en un comunicado.

Por otro lado, De la Fuente ha encuadrado la reciente destitución del jefe del centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Almería Miguel Zea, que fue relevado de su cargo el pasado sábado, a "algunas decisiones sobre 'modus operandi', sistemas operativos y reestructuración de efectivos" que se han adoptado a través del nuevo mando único, desde donde se ha evaluado en los últimos meses qué es "mejorable y rectificable" en la estrategia migratoria, con lo que Salvamento "ha debido tomar la decisión de un relevo".

"Me he enterado como ustedes, por la prensa", ha asegurado en declaraciones a los periodistas De la Fuente, quien sin embargo ha puntualizado que ya ha tenido la oportunidad de saludar al nuevo responsable, Manuel Barroso. "Aquí todos estamos de paso, yo también estoy de paso", ha dicho el subdelegado, para quien "no hay que darle más importancia" a este asunto que ha situado en los relevos propios de puestos de libres designación.

Con esto, el representante del Gobierno en Almería ha rechazado ciertas "elucubraciones" que ha leído "en la prensa" y que "no siempre reflejan la realidad", si bien no ha precisado qué cuestiones considera que no están basadas "en la veracidad" al tiempo que ha remitido al mando único para conocer "la realidad" de dicho relevo, puesto que es él quien "la sabe". "Sé que ha habido un cambio, un relevo, igual que hay cambios en mandos porque se van a otros destinos", se ha limitado el subdelegado.

De la Fuente ha asegurado que Gobierno se encontró a su llegada "una auténtica ola de llegada de inmigrantes" y "ninguna previsión para hacerle frente", por lo que "tuvo que tomar decisiones sobre la marcha, destinar recursos económicos y medios para intentar resolver de la manera más eficaz posible una presión diaria que nos desbordó al final del año".

"Almería en 2016 recibió 2.000 inmigrantes, en 2017 llegamos a 5.000 y terminamos 2018 con 12.000", ha puesto como ejemplo el subdelegado, para quien ante esta situación hubo que "dotar de una infraestructura que efectivamente afectaba a todos los barcos de Salvamento Marítimo" y crear "un mando único para coordinar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las ONG y de todas las estructuras del Estado implicadas en este proceso".