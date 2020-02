El concurso de ideas para hacer del Paseo una avenida peatonal, aguarda

La peatonalización del Paseo de Almería y Obispo Orberá aguarda los últimos trámites administrativos relacionados con la caja municipal para poder salir del armario de las intenciones del Ayuntamiento. El plan de la Gerencia de Urbanismo es respaldar económicamente la convocatoria del concurso de ideas para su lanzamiento en las próximas semanas y disponer este año de nutridas aportaciones de movilidad y arquitectónicas sobre la mesa entre las que decantarse por la propuesta más conveniente para la ciudad.

Aquellos que se hayan entretenido en bucear en los presupuestos del Ayuntamiento de Almería para este 2020, o estén siguiendo las entradas municipales a través de las redes sociales sobre las cuentas, no encontrarán nada relacionado con la peatonalización del Paseo de Almería y Rambla Obispo Orberá. Simplemente, no está, porque no hay consignada una partida específica, lo que no significa que no vaya a haber ningún avance en este curso político, según las aclaraciones aportadas por la concejal del ramo.

Ana Martínez Labella recurrirá a la hucha del erario, donde el Ayuntamiento guarda los remanentes de aquellas partidas no gastadas del año anterior. En los presupuestos de 2019, Urbanismo contaba con 875.000 euros de los fondos Edusi para la redacción del proyecto y primeros trabajos. Pero para echar mano de este dinero no invertido, una vez que el presupuesto entra en vigor, hay que abordar una modificación del mismo.

Los cálculos temporales del equipo de gobierno apuntan a las próximas semanas de este mes de febrero y, a lo sumo, marzo. Una vez dotada de crédito, la convocatoria del concurso de ideas será lanzada de forma inmediata, ya que, según informó la edil el año pasado, Urbanismo tiene los pliegos de condiciones confeccionados desde noviembre, después de que el equipo de gobierno renunciara a la anterior licitación de enero de 2019, consistente en la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de adecuación y mejora de estas dos avenidas principales de la ciudad.

Esta licitación fue retrasada, a instancias del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), al coincidir en fecha con otras dos importantes adjudicaciones –la Casa Consistorial y el Museo de la Vega– y, dada la singularidad de la actuación, el COAA solicitaba también una modificación de los pliegos para que los criterios de valoración técnica estuvieran por encima de los meramente económicos. Después, la licitación permaneció paralizada “por falta de crédito” hasta el 30 de julio (102.000 euros), según consta en el acta de la Junta de Gobierno de octubre en la que el equipo de gobierno optaba por renunciar a este contratado de forma definitiva por “razones de interés público”.

Estas motivaciones son precisamente permitir una baremación donde prevalezca la idea sobre el bolsillo, por lo que ahora se retoma el proyecto bajo la modalidad de concurso de ideas nacional con la intervención de un jurado, en el que la propuesta ganadora pueda plantear soluciones más variadas y originales, que vengan a enriquecer la peatonalización.