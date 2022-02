“El peor año para el mundo del cine fue el 2020”

Hoy traigo una entrevista a un gran actor almeriense que ha llegado a ser candidato como mejor actor de reparto en los Premios Goya este año (por su interpretación en la película El hilo dorado), un actor que no lo tuvo fácil por su falta de recorrido pero que nunca se rindió, un ejemplo a seguir para los jóvenes y no tan jóvenes que desean caminar en su misma dirección. Juan Antonio González Verdú, conocido en el ámbito profesional como Juan G. Verdú (nacido en Albanchez en 1966), es un actor de televisión y de cine muy popular en Almería. Está casado con Mari Carmen, y tienen una hija de 25 años, Lorena. Me comenta que en su juventud fue un poco rebelde y que con 18 años se inscribió como voluntario en la Brigada Paracaidista de la Legión Española, para saltar de los aviones, en contra de lo que quería su madre. Y es que Juan es una persona de carácter fuerte y algo testaruda, pero con gran corazón, sensible, extrovertida, creativa y muy sociable. Aunque actualmente se dedica a la interpretación por completo, Juan comenzó trabajando como vigilante de seguridad, oficio que ejerció durante más de 25 años.

–A diferencia de la mayoría de actores, comenzaste a una edad más tardía. ¿Desde cuándo supiste que querías ser actor profesional de cine? ¿Cómo fueron los inicios de tu carrera?

–Desde muy joven ya me gustaba el cine como espectador; pero no fue hasta octubre de 2015, con mi debut como extra en la sexta temporada de Juego de Tronos (David Benioff y D. B. Weiss (creadores), abril-junio de 2016), que me di cuenta que quería ser actor. En aquel rodaje en Almería, noté que al ponerme delante de una cámara algo dentro de mí recorría todo mi cuerpo. Mis inicios fueron duros porque empecé de cero y sin ninguna experiencia. Trabajaba en distintos proyectos y lugares de España, siempre conociendo gente y viajando a mi manera (con una economía muy justa), y haciendo malabares para poder sustituir a otros. Eso me enorgullece porque a mí nadie me ha regalado nada en el cine, todo lo he conseguido a base de constancia y trabajo.

–Sé que estudiaste durante los años 2016 y 2019 en la escuela de cine 32 Historias Producciones, S. L. de Almería. De todo lo que aprendiste allí, ¿qué es lo que más te ha ayudado en tu profesión?

–Efectivamente fueron tres años increíbles en esta escuela, donde realicé muchas prácticas actorales con directores cinematográficos, al igual que masterclass con directores de cine y de casting y representantes. En el tiempo que estuve estudiando allí aprendí sobre todo técnicas de actuación que ahora me ayudan a ser autónomo y eficiente, dentro y fuera del set de rodaje. Me enseñaron a creer en mí mismo y a ser generoso con mis compañeros y en los proyectos.

–¿Cuál fue el primer trabajo que te dio reconocimiento masivo? ¿Y qué significó para ti?

–Considero que todos mis trabajos han sido importantes en mi carrera, pues todos suman y aportan diferentes experiencias. Obtuve un reconocimiento significativo por mi actuación en La Unidad (Dani de la Torre, 2020), serie española de televisión, de thriller policíaco y drama, original de Movistar+. En esta serie conseguí un papel como actor de reparto, e interpreté al responsable de un campo de golf, trabajando en escena con Marián Álvarez y Fariba Sheikhan. Para conseguir dicho papel tuve que pasar por un casting ante Eva Leira y Yolanda Serrano (que trabajan como socias desde 2002), influyentes directoras de reparto del cine español y expertas en descubrir nuevos talentos. Para mí fue una gran sorpresa: recibí una llamada de Eva y Yolanda porque me habían visto actuar en Acacias 38 (Susana López, Aurora Guerra, Miquel Peidró y Josep Cister (creadores), 2015-2021), para que me presentara al casting. Sin duda, este proyecto significó un antes y un después en mi trayectoria profesional como actor.

–Háblame sobre tus trabajos como actor de cine y televisión.

–Hablar sobre esto sería muy extenso, por lo cual intentaré ser breve. A pesar de mi corta carrera profesional en el cine, he tenido la oportunidad de participar en las siguientes películas: Orígenes secretos (David Galán Galindo, 2020) y El hilo dorado (Tomás Aceituno, 2021); habiendo sido candidato como mejor actor de reparto en dos ocasiones, en los Premios Carmen del Cine Andaluz (en 2021) y en los Premios Goya (en 2022), por el filme que he mencionado de Aceituno. Siempre he participado más en series de televisión que en películas. He tenido papeles de reparto en éxitos de televisión como: Serramoura (Víctor Sierra (creador), 2014), bajo el mandamiento del director Jorge Saavedra; Las chicas del cable (Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés (creadores), 2017), a las órdenes del director Antonio Hernández; Porvenir (Alfonso Cortés-Cavanillas, 2020); e Inés del alma mía (Nicolás Acuña y Alejandro Bazzano, 2020); entre otros.

–Estuviste a un sólo paso de ser nominado por primera vez al Goya. Háblame un poco sobre tu candidatura como mejor actor de reparto por El hilo dorado, filme que fue presentado en la 36 edición de los Premios Goya 2022.

–Realmente fue una estupenda noticia tanto para mí como para mi representante Sara, de la agencia SZ Management, pues habíamos comenzado hace pocos meses una nueva andadura juntos. Mi sorpresa fue mayúsculas, era mi primera candidatura a un Goya, y lo fue con un proyecto al que le puse mucha ilusión y esmero. Esto me ha dado fuerzas para seguir en este camino difícil.

–¿Y puedes explicarme en qué consistió tu actuación como intérprete en la película El hilo dorado?

–Interpreto a un padre separado con una hija. Mi personaje posee un estatus social bajo y su exmujer está incapacitada por problemas mentales, así que tiene que apañárselas y ser autosuficiente para cuidar y educar a su niña. A lo largo de la trama sufre distintos cambios y conflictos en su vida, que le convierten completamente en otra persona. La experiencia con este papel fue muy gratificante para mí, además de un reto.

–El hilo dorado se estrenó en diciembre del año pasado en los cines Bowling Linares, en Linares (Jaén), lugar donde fue rodado dicho largometraje. ¿Qué me puedes relatar sobre los próximos estrenos de la película? ¿Cómo fue trabajar con el director Tomás Aceituno y el resto de compañeros de rodaje?

–De momento no puedo decir nada sobre los próximos estrenos de la película, pues se encuentra en fase de negociación. Al ser una película independiente y de bajo presupuesto, con una denuncia social de fondo, suele ser poco atractiva para las distribuidoras; además este tipo de producciones reciben pocas ayudas y apoyos para su exhibición. Lo tienen todo en contra. Aunque imagino que pronto conoceremos los próximos estrenos. En cuanto a trabajar con Tomás Aceituno y el resto de compañeros del rodaje, fue fácil. Por un lado Aceituno, que me dejaba aportar mis propias ideas, y por el otro mis compañeros, tanto artísticos como técnicos, que avivaban y creaban un ambiente familiar.

–Otra de las producciones cinematográficas en las que has participado es Porvenir, una miniserie que aborda por primera vez la problemática del cambio climático en nuestro país. Y lo hace a través de la docuficción, género en el que se combina el documental y la ficción. ¿Qué puedes decirme sobre las acciones a llevar a cabo que propone Porvenir ante la mayor amenaza a la que nos enfrentamos? Y tú, ¿qué haces para evitar el cambio climático?

–Porvenir es una apuesta audiovisual extraordinaria de Movistar+ y La Caña Brother, que nos habla sobre el principal problema que enfrenta el mundo, y como nosotros los humanos tenemos en nuestras manos las llaves para evitar las consecuencias de este cambio climático que estamos viviendo. Éstas son disminuir el consumo de energía, el ahorro de recursos naturales para conservar los bosques, el reciclaje del papel, vidrio y plástico, etcétera. ¿Qué es lo que hago yo para frenar el cambio climático? Pues tanto yo como mi familia respetamos el medio ambiente y aportamos nuestro granito de arena reciclando, por ejemplo separando la basura que producimos diariamente.

–La miniserie de televisión Porvenir, en la que participaste en dos de sus tres episodios interpretando a un agente comercial. Durante el rodaje de la parte documental, ¿tuviste la ocasión de conocer a Iñaki Gabilondo? Y en la parte de ficción, ¿coincidiste en alguna escena con Roberto Álamo? Si es así, ¿qué tal te llevas con él?

–Me hubiera encantado conocer a Iñaki Gabilondo, no tuve la oportunidad. Pero he de decir que soy un gran admirador suyo. En la parte de ficción durante el rodaje coincidí con Marián Álvarez, actriz con la que ya había trabajado anteriormente en La Unidad, también con Víctor Clavijo y Roberto Álamo. Me llevo muy bien con Roberto, es una bellísima persona además de un gran actor. Es difícil no llevarse bien con él, tanto dentro como fuera del plató es súper noble. Estoy deseando volver a trabajar de nuevo con todos ellos.

–¿Qué proyectos de futuro tiene Juan G. Verdú?

–Tengo algunos proyectos a la vista de los que no puedo hablar mucho. Aún no quiero desvelar lo que voy a hacer. Sólo puedo adelantar que próximamente actuaré en otra película y también en nuevas series; y que tengo en proyecto la realización de un cortometraje personal que dará mucho que hablar. Este corto se rodará íntegramente en localizaciones de Almería (mi tierra), con más del 70% de la plantilla almeriense. Me acompañaran en esta inusual aventura un director y una compañera actriz, ambos reconocidos a nivel nacional. El proyecto contará con un buen apoyo institucional, público y privado.