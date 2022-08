El peregrinaje de los almerienses para ver atardecer en el faro

El Ayuntamiento de Almería convocó y acertó. La rápida respuesta de los ciudadanos ya había sido un indicio de la buena acogida de la propuesta pero las sonrisas durante la excursión fueron la confirmación. La cita era a las siete y media de la tarde en el muelle de Levante. Con exquisita puntualidad española, la expedición en bus arrancó media hora después.

Caras de niños, de jóvenes y de adultos con la misma sonrisa. Era una tarde ventosa pero nadie salió volando. El último tramo fue a pie. Protegidos por un muro, los almerienses se acercaban al faro, engalanado con el rojo y blanco que despuntan en la bandera.

El sol aún se atisbaba tras las montañas. Quedaban solo pocos minutos para el momento cumbre. A ritmo de Sinatra, la música inundaba el lugar. Hacía viento pero daba igual. El momento cumbre se acercaba. Decenas de almerienses compartían un gesto idéntico. Estirar los brazos fue el hábito de la tarde. Nadie quería quedarse sin un bello recuerdo. El ansia por conseguir la fotografía de sus sueños privó a muchos de completar la hazaña. Unos cuantos ojos se quedaron sin ver el atardecer por mirar la pantalla de un teléfono. Una metáfora del siglo XXI.

Para Juan Carlos Fernández, uno de los asistentes fue una tarde “preciosa”. “He vuelto a recuperar las visitas al faro, yo antes venía con el coche y me ha encantado”, explicaba a duras penas entre el viento que soplaba en Almería, que no pudo deslucir una tarde mágica para tantos ciudadanos. A todos les supo a poco. Fernández estaba con toda su familia y, como suele pasar, quería más. Buscará en las visitas de septiembre, aunque lo tendrá complicado.

María Eugenia pisaba por primera vez el faro. Llegó al lugar por un golpe de suerte, buceando en internet. “Tenía ganas de venir, pero no se podía acceder de ninguna manera”, asegura. Las plazas se agotaron rápido. Por Facebook, por una clienta de la tienda.

Aquellos que aún no hayan realizado la visita deberían quedarse con su nombre. María Eugenia, acompañada de su hijo, promete volver. Tan pronto como el día 24, la próxima oportunidad para hacerlo.

Los ecos del disfrute resonaban en el faro. Estaban acompañados siempre de una queja por no poder conocer un enclave tan almeriense de forma habitual, con unas visitas limitadas solo a días especiales.Muchas ciudades han abierto sus puertos a la ciudad con locales de restauración y pa¡sajes de ensueño. En Almería, el proyecto es una bonita idea pero, como casi todo, llega tarde.La visita acabó cuando la luna empezaba a saludar en el horizonte. Los más entusiastas no se querían marchar.

Un hombre se quedó tan ensimismado con el puerto que se quería ir andando. No pudo, la zona estaba restringida a los humanos, pero sí le dio un susto y disgusto a su familia, que tuvo que convencerle para que no lo intentara. “Mira bien porque no sabes si algún día podrás volver al faro”, le espetó un padre a su hijo menor de edad. La mejor lección posible, apreciar el momento.