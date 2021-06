Una decena de personas con discapacidad mejora su empleabilidad con formación

Manteniendo todas las medidas de seguridad, distancia social e higienización del espacio, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, ha vuelto a retomar la formación presencial dirigida a las personas con discapacidad en situación de desempleo.

Se trata del curso Servicios de Proximidad: atención integral domiciliaria ejecutado a través de la Fundación ONCE en el marco de la convocatoria de ayudas economicas para el refuerzo de la empleabilidad de personas con discapacidad ‘Uno a Uno’ POISES.

Un total de diez personas con discapacidad en situación de desempleo están participando en esta acción formativa iniciada en abril y que cuenta con 300 horas de formación tanto teórica como práctica. Esta última se desarrollará también de manera presencial en los distintos centros de día que FAAM gestiona en la capital de atención a pesonas en situación de dependencia.

Valentín Sola, presidente de la organización ha destacado que se trata de una iniciativa puesta en marcha con el principal objetivo de mejorar la empleabilidad de los participantes. “De ahí que la temática del curso sea sobre uno de los sectores con más contratación entre las personas con discapacidad, el sector de la atención a la dependencia”, ha apuntado Sola.

Una formación que permitirá que FAAM cumpla con un doble objetivo, primero formar para promover el empleo entre personas con discapacidad y segundo atender a quien más lo necesita, personas en situación de dependencia. Josefa Márquez, coordinadora de la formación y una de las docentes, ha afirmado que tanto las prácticas como la beca que reciben los alumnos suponen dos alicientes para la mayoría, los cuales llegan derivados a través del área de empleo de la Federación.

Además de la formación específica en la materia, el alumnado está recibiendo conocimientos relacionados con prevención de riesgos laborales, orientación laboral, igualdad de oportunidades, medidas preventivas y control socio-sanitario del Covid 19 o habilidades sociales.

En primera persona

Francisco Serrano 56 años: "Me está aportando mucho aprendizaje en un ámbito que yo conozco muy bien. He sido voluntario durante nueve años de la Asociación El Saliente y decidí que una formación como esta sería una buena opción para tener todos los conocimientos que me permitan dedicarme profesionalmente al cuidado de personas con discapacidad y situación de dependencia".

Sendy Boukichou 20 años: "Este curso me está portando mucha formación y conocimientos para en un futuro poder ayudar a las personas mayores. Cuando me lo propusieron desde el área de empleo de FAAM no me lo pensé".

Adrián Ayala 48 años: "Mi objetivo principal era reciclarme y con esta acción formativa lo estoy consiguiendo. Lo usaré como puente para acceder al mercado laboral".

María Paniagua 28 años: "Soy alumna del Centro Ocupacional Javier Peña y éste curso es una gran oportunidad para desarrollar otras habilidades fuera de ese entorno y obtener formación en toro ámbito. El curso además me está aportando otros conocimientos que ampliarán mis competencias para buscar trabajo".