La última súplica de los vecinos de Pescadería para pescar en el Puerto

A finales del mes de enero, los vecinos de Pescadería-La Chanca que tenían permiso para pescar en Puerto Pesquero de la capital almeriense dejaron de acceder. La tarjeta que se les había proporcionado, bajo la directiva anterior de Jesús Caicedo, dejó de funcionar con la llegada de Rosario Soto.

Los vecinos clamaron al cielo ante esta decisión. Antonino, representante de los vecinos, asegura que se le dieron varios motivos, uno, el accidente que se produjo semanas antes. “Pero además de no tener nada que ver con nosotros, la caída de este hombre se dio hace ya más de dos meses”.

El otro motivo, la normativa. “Se nos ha expuesto que por Ley no podemos acceder al Puerto para realizar ningún tipo de pesca”.

Es cierto que la Ley lo impide, pero los vecinos no entienden porqué antes sí se les permitía y, ahora, de repente, no. Realmente, el artículo 72 Del RDL 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece que en el dominio público portuario sólo podrán llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes con los usos portuarios y de señalización marítima, de conformidad con lo establecido en dicha ley. Los motivos para prohibir la pesca y el baño tienen que ver con la seguridad.

Pero los vecinos no comprenden por qué en unas zonas del Puerto se puede pescar y en la que ellos lo hacían no. Insisten en eso y piden un encuentro. “No entendemos por qué en un sitio sí y en otro no. Nosotros también tenemos la licencia de la junta de Andalucía de pesca”, agregan.