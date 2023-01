“Si me pierdo, que me busquen en las playas de Cabo de Gata”

El dicho popular ‘Almería es un pañuelo’ es totalmente verídico. ¿De qué conozco a Paco Balcázar? Pues verlo por plaza Santa Rita, por el Círculo Mercantil, por la Asocación Contra el Cáncer, por su notaría del Paseo, de pregone-ro de la Virgen del Mar, del mercadillo de los domingo en El Alquián... de lo que nos conocemos tantos almerienses: de vernos por Almería.

–Yo te veía por Plaza de Santa Rita pero ya no.

–Es que nací allí en 1941 y mis padres tenían un piso frente a la antigua Casa de Socorro. Ellos ya murieron y el piso lo heredé yo. Estudié también allí, en la escuela de D. Enrique Rivas. Luego pasé al Instituto, en la actual Escuela de Artes, donde tuve profesores tan prestigiosos como Celia Viñas, Sáiz Sanz o Ignacio Cubillas. Era otra vida distinta: colegio, calle y a casa para dormir.

–Y a Granada a hacer Derecho.

–Sí, me fui en 1958 y aproveché los veranos para hacer la Milicia Universitaria en San Fernando y Cartagena. Luego me fui a Valencia a preparar oposiciones a Notaría y las saqué en 1971, con 30 años recién cumplidos. Me destinaron a Huelva, luego me vine a la zona del mármol (vivía en Olula), Níjar; pero se me cruzaron los cables y me fui a Carabanchel, donde estuve año y medio. Por último volví a Almería donde he ejercido 25 años.

"Cuando cogí la presidencia del Círculo Mercantil (1995) había una deuda de 90 millones de pesetas”

–¿Qué te pasó en Serón?

–¡Ja, ja, ja! Un hombre vino a la notaría y me dijo: “D. Francisco, quiero una escritura pero que sea legal ¿eh? Nada de trapicheos”. En lo pueblos éramos ‘las fuerzas vivas’: el alcalde. el médico, el notario, el boticario y el maestro. Nos querían y respetaban. Eran otros tiempos...

–El eterno presidente del Círculo Mercantil...

–¡Ja, ja, ja! Lo soy desde 1995, camino ya de los 30 años. Cuando acepté el cargo había una deuda de 90 millones de pesetas de las de entonces, en quiebra, vamos, con los escasísimos ingresos que había. Bueno, pues renegocié el alquiler del TeatroCervantes, alquilamos la planta baja como bar de copas, abrimos el salón noble a actividades externas y en pocos años se saldó la deuda, con mucho trabajo nuestro, eso sí.

"Fui presidente 15 años de la Asociación Contra el Cáncer y trajimos a Almería un Sorteo de la Lotería”

–¿Se ha presentado el fantasma del Cervantes al presidente?

–¡Ja, ja, ja! Pues no, ni al presidente ni a ningún miembro de la directiva. Debe ser poco sociable.

–Desde 2005 eres presidente de la Asociación Contra el Cáncer.

–He estado 15 años como tal. Sin duda, es la labor de la que más satisfecho y orgulloso estoy de haber desempeñado. He conocido gente maravillosa y he recorrido todos los pueblos de Almería visitando las juntas locales de la Asociación. En ese tiempo conseguimos traer a Almería el Sorteo de Lotería Nacional que anualmente se destina a la Asociación. Fue emocionante.

–Pero no sólo de altruismo vive el hombre. Eras notario.

–Sí, claro, los ingresos no me los proporcionaban las otras ocupaciones. Ya te dije que en 1971 saqué las oposiciones a Notaría y los últimos 25 años de mi vida profesional estuve en Almería. Tenía un despacho profesional con Salvador Torrres en calle General Segura. Pero tuvimos un percance y nos trasladamos al edificio de Banesto, un despacho precioso que daba a la Plaza del Educador y al Paseo.

–Y allí hasta tu jubilación.

–Pues sí, lo que sucedió en 2011, cuando cumplí 70 años. Me dio pena porque habían sido 40 años de mi vida entre testamentos, escrituras, compras-ventas, actas de referencia... Pero bueno, en esta vida todo tiene un principio y un final. Hay que aceptarlo.

–Pero la vida aún te tenía reservada una sorpresa...

–Así es: fui pregonero de la Virgen del Mar en el año 2018. Ha sido el momento más emocionante de mi vida, poder estar a los pies de la Patrona para pregonar sus actos litúrgicos de la Feria que se celebra en su honor. Soy de la Hermandad desde niño pero nunca soñé con ese honor.