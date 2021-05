La playa de Retamar de Almería será este verano "100% accesible"

Respaldado con los votos a favor del Grupo Popular, Ciudadanos y Podemos, además del concejal no adscrito, el portavoz de Vox cuenta con otra moción aprobada, dirigida, en esta ocasión, a mejorar la accesibilidad de las playas del término municipal en general y, en concreto, a la playa de San Miguel. Una zona marítima de baño destacada por el interés de los propios colectivos.

El edil de playas, Carlos Sánchez (PP), ha avanzado algunas de las mejoras a introducir esta temporada estival. Entre ellas, en Retamar, que contará con una playa de accesibilidad universal para convertirse en la segunda certificada de toda la provincia, tras El Palmeral, también en la capital. No reúne las condiciones técnicas la de San Miguel debido, según explicó, a la imposibilidad de aproximar un área de aparcamiento a las torres de salvamento.

El PSOE se abstuvo al sopesar su edil, Pedro Díaz, los compromisos incumplidos y lo mucho por hacer.

Decae el punto limpio para el campo

Lamentando la “ceguera de PP, Vox y del concejal no adscrito a la realidad del campo y al problema de los residuos no orgánicos”, la portavoz socialista se ha marchado telemáticamente del Pleno con su moción, con propuestas para resolver el vertido incontrolado de materiales como el plástico de solidarización, bajo el brazo, al disponer de 11 votos a favor y 15 en contra, más la abstención de Podemos, que varió su postura al no admitir adendas Adriana Valverde a su moción.

Los votos en contra comparten como argumento común que no es competencia municipal la de habilitar un punto limpio temporal pese al ejemplo expuesto por la portavoz socialista de El Ejido.

Tampoco su segunda moción, con iniciativas de conciliación laboral y familiar, ha contado con el beneplácito del equipo de gobierno, cuya representante, Paola Laynez, ha anunciado un nuevo plan municipal en este ámbito.

Cazorla: "Ciudadanos es un partido útil para los almerienses"´

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, concluyó la sesión plenaria con sus tres mociones aprobadas, una de ellas, la de la conmemoración del Día de Europa, acordada como propuesta institucional, que fue introducida por vía de urgencia en el orden del día en solidaridad con todos los ciudadanos europeos que sufren las consecuencias de la pandemia. Ya en el contexto político nacional, se puede encuadrar la valoración de Cazorla, quien ha manifestado que “con iniciativas, como las que hemos llevado al Plenario, volvemos a demostrar que Ciudadanos es un partido útil para los almerienses, poniendo sobre la mesa medidas específicas en apoyo de sectores como la juventud, por un lado, y los autónomos y pymes que peor lo están pasando por la pandemia”.