Cinco playas de Murcia pasarían a ser de Almería si se aplica un deslinde histórico

La disputa por Los Cocedores, aquella playa compartida en la práctica pero no en los mapas, abrió hace unos años una página inesperada en la historia administrativa del sureste español. Según los mapas históricos de 1799, 1833 y 1855, el límite entre Almería y la Región de Murcia no estaría en Cala Cerrada, sino un kilómetro más al norte, en torno a Cala Mijo. Si ese trazado se aplicara literalmente, hasta cinco playas murcianas pasarían a formar parte de la provincia almeriense, según los informes encargados por el Ayuntamiento de Pulpí a la Universidad de Almería.

La controversia moderna comenzó con algo aparentemente menor: la limpieza. Mientras Pulpí asumía el mantenimiento de Los Cocedores, Águilas instalaba señalización turística propia. El gesto avivó dudas históricas y llevó a ambos ayuntamientos a revisar el origen del límite provincial.

La Universidad de Almería, bajo la dirección del catedrático Andrés García Lorca, analizó cartografía militar del siglo XVIII, la División Territorial de España de 1833 y el Atlas de Francisco Coello (1855). Todos esos documentos coinciden en un punto: la frontera histórica no se sitúa en Los Cocedores, sino en el área del Peñón de los Reinos, actual Cala Mijo.

Los mapas que cambian el mapa

El Atlas Político-Militar del Reino de Murcia (1799) ya identificaba en ese punto el “Mojón” que separaba el Reino de Murcia del de Granada, antecedente territorial de la actual Almería. Coello, en 1855, reafirmó esa línea en la cartografía oficial de la época, dejando registrada una frontera más al norte de la vigente.

La aplicación estricta de esos deslindes históricos implicaría que no solo Los Cocedores, sino otras cuatro playas quedarían dentro de Andalucía.

Las playas señaladas por los archivos son:

Los Cocedores (Cala Cerrada)

(Cala Cerrada) La Higuerica

Calarreona

La Tortuga

Cala Mijo (Cueva de las Palomas)

El límite vigente es otro

Sin embargo, la situación legal es distinta. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultado por este periódico, confirma que la frontera oficial hoy sigue siendo la recogida en el acta de reconocimiento firmada el 21 de noviembre de 1899 por representantes de Águilas y Pulpí. Esa acta sirvió para elaborar el Mapa Topográfico Nacional y está inscrita en el Registro Central de Cartografía.

El IGN matiza además dos puntos clave: el informe del organismo sería preceptivo pero no vinculante y, en caso de desacuerdo, la decisión no correspondería al Consejo de Ministros, sino al Ministerio de Política Territorial. Solo si se abre un expediente formal podrían valorarse documentos anteriores, algo que el Tribunal Supremo permite siempre que las actas antiguas sean interpretable y firmadas por ambas partes.

Pulpí estuvo dispuesto a llevar el caso a los tribunales

Pulpí llegó a advertir que recurriría a los tribunales si el proceso perjudicaba a la provincia de Almería. Sin embargo, ambas administraciones insisten en mantener una buena convivencia y descartan cualquier intención de “quitar territorio”, sino simplemente aclarar una frontera que llevó más de un siglo bajo interpretaciones diferentes.

Hoy, el expediente no está en marcha, pero la documentación existe. Sobre el papel, cinco playas murcianas aparecen dentro de Andalucía; en la práctica, la frontera oficial sigue siendo la de 1899.

El mapa de Francisco Coello (1855) plasma la División Territorial de España, vigente en la actualidad, que se realizó en 1833. En él, el deslinde de las provincias de Almería y Murcia se sitúa a 2,2 kilómetros de Águilas. Por lo tanto, Almería estaría perdiendo terreno en la provincia / DDA

Una frontera que nunca buscó romper la convivencia

Pese a la magnitud del asunto, ni Pulpí ni Águilas quisieron que la polémica enturbiara su relación. Ambos municipios comparten vida, comercio y vecinos, y las administraciones locales insistieron siempre en que el objetivo no era “quitar nada a nadie”, sino aclarar un límite provincial que quedó torcido hace más de un siglo. La calma institucional volvió con el tiempo, pero la documentación sigue ahí y el estudio está completo: sobre el papel, cinco playas murcianas aparecen dentro de Andalucía.

La historia detrás de un paraíso compartido

Los Cocedores, la playa que levantó el debate, recibe su nombre de un antiguo cocedor de esparto natural que estuvo en funcionamiento a principios del siglo XX. Sus aguas cristalinas, su media luna arenosa y sus formaciones erosionadas siguen atrayendo a bañistas de las dos regiones, ajenos en su mayoría a que este pequeño paraíso estuvo a un paso de protagonizar uno de los litigios territoriales más singulares del sureste español.