“No podemos agriar el día a día de la sociedad contándole penas”

Juan Espadas apuesta por la mesura y el diálogo. Asegura que su talante no es de morder porque sí. El motivo debe ser certero. Su carácter lo ha traído hasta Almería para que las posturas de unos y otros sigan la senda marcada por la política regional, que no es otra que la hacer una oposición basada en la construcción. Su proyecto de cara a las municipales ya está en ciernes. Queda trabajo y esperar los resultados.

- Yo creo que el partido hizo bien en reaccionar pronto. Es decir, no abatirse por una situación que era dura. Yo intenté trasladar esa noche electoral dura el que lo importante cuando uno se cae es levantarse pronto y, sobre todo, tener claro que los ciudadanos han hablado, que aceptas el resultado y que te pones a trabajar para revertir el siguiente. Hay que analizar por dónde crees que han estado los elementos fundamentales para que no hayan depositado la confianza, cómo recuperarla y, sobre todo, hacer tu papel. Es que en democracia no habría un gobierno si no hubiera una oposición, es decir, el control del Ejecutivo que tiene que hacer la oposición en un parlamento es clave, por eso tenemos que ser exigentes; tenemos que saber ser críticos, pero también no ser, en este caso, gente que agrie el día a día de la sociedad contándole solo problemas penas o líos. Sino también introduciendo, de alguna manera, tus propuestas, tu otra visión de qué se podría hacer en una circunstancias como las que ahora mismo vive el país... y como en este momento la volatilidad política es bestial, es decir, vivimos una política a nivel nacional irrespirable, no hay posibilidad de grandes acuerdos a nivel político de Estado, tenemos permanentemente los mismos argumentarios en términos políticos.

Hace unos meses volvíamos del verano diciendo que se iba a acabar el mundo, se hablaba de los precios, de que el empleo se iba a destruir... y ahora vemos que no es así. Nuestro país, España, la modesta España, resulta que está siendo una de las mejores economías, en algunos casos hasta la mejor a nivel europeo a la hora de enfrentar la crisis, la crisis del alza de los precios, la crisis de la recuperación postpandemia... Se están tomando decisiones económicas adecuadas. El PSOE de Andalucía está viendo que hace oposición a un Gobierno del PP en Andalucía que está siendo claramente beneficiado por las medidas de políticas general en España.

Estas medidas están dando buenos resultados también en Andalucía. ¿Qué pasa que yo los voy a negar? ¿Yo voy a negar los buenos datos de empleo que se están consiguiendo? ¿Voy a negar que se están haciendo más contratos indefinidos? Si el Partido Popular y el Gobierno de la Junta estuvieran contribuyendo con medidas propias a los aciertos que está llevando a cabo el Gobierno español lo reconocería porque creo que eso me da legitimidad, pero lo único que intento es trasladar mi mecanismo de oposición constructiva haciendo que los ciudadanos vean que, sobre todo, lo que está ocurriendo en España, y también en Andalucía, se debe a medidas que, en su mayor parte, el Partido Popular no está defendiendo ni apoyando a nivel del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados. Está votando en contra y, sin embargo, está generando buenos resultados a los ciudadanos. Esa forma de hacer política, yo intento que parezca diferente a lo que con anterioridad se ha hecho. Yo no soy un político de trazo grueso. Yo no creo en el insulto ni en la política de argumentario; subirte a una tribuna con la primera intervención escrita y la segunda también. Dónde queda la capacidad para interactuar y para estar de acuerdo en alguna cosa que usted dice y en otra... pues sencillamente discrepar y hacerlo desde el respeto. Yo creo que Andalucía en los próximos años debe distinguirse, dado que encima tenemos una mayoría absoluta, por una oposición que por un lado sea capaz de demostrar que, probablemente, el Partido Popular se encontró un resultado que ni siquiera se podía imaginar por múltiples factores y que, y espero equivocarme, no está aún todavía demostrando que sea capaz de gestionar con unos resultados muy satisfactorios. Y yo voy a intentar demostrar que nos está yendo bien porque las políticas del Gobierno de España están consiguiendo buenos resultados y que el PP no está sumando lo que debería en Andalucía a esos buenos resultados.

- ¿Es por eso que usted ha dicho que el PP de la mayoría absoluta absoluta es más flojo que el anterior? - Primero, estoy notando que, efectivamente, ese discurso del diálogo, del acuerdo, del consenso... es cada vez más es impostado. No es sincero. Es un mantra que aparece en los manuales de funcionamiento de este gobierno, que les ha dado el señor Moreno... pero cuando llega la hora de la verdad, lo que hay es una descalificación o volver a hablar del pasado... en este caso para para criticar al PSOE; hacer oposición a la oposición. En muchos casos lo vemos a nivel parlamentario. Cuando veo eso, pues veo un gobierno con poca capacidad de gestión. Un buen gobierno es el que defiende su gestión con resultado, no critica a la oposición por otros momentos en los que fuese gobierno. Eso me parece que descalifica al buen gestor. Cuando yo le hablo de la sanidad y le critico la situación actual, por ejemplo, de las listas de espera en Almería, lo primero que espero es que el gobierno lo reconozca. No que lo oculte o que diga que no es verdad porque los datos están ahí y la gente no se manifiesta en porque no tengo otra cosa que hacer sino porque no está a gusto, no está contenta con esas medidas. Yo observo un gobierno al que la mayoría absoluta le ha sentado mal al señor Moreno, que está trasladando una imagen que no la que se correspondía con el resultado electoral. Una imagen en la que hay un cierto nivel de prepotencia, de venir sobrado. Yo creo que eso es perjudicial para Andalucía porque no se escuchan otras voces, otros matices. Y segundo, porque está aflorando claramente cuál es la auténtica política del gobierno andaluz. Es una política que no es una política de centro es una política que está claramente orientándose hacia la preservación y la protección de sectores que, claramente, son una minoría en Andalucía frente a una inmensa mayoría que no está siendo la destinataria de las principales políticas del gobierno. Nosotros le ponemos cara, si en esta comunidad autónoma a falta de a diferencia de otras, no está habiendo ningún tipo de medida ejecutivas de ayuda a sectores especialmente importantes en Andalucía que requerían, por ejemplo, una ayuda por la subida de precio, a familias con menor nivel de recursos en relación con la vivienda, con el transporte... con lo que están haciendo otras comunidades. Que no es porque lo haga Pedro Sánchez, es que lo están haciendo otras comunidades y no lo ha hecho el gobierno andaluz. Observamos política de que beneficia a unos sectores de rentas más altas o que, sencillamente, no están fortaleciendo los servicios públicos. Los están deteriorando. Me refiero a la sanidad, me refiero a la educación y me refiero a la dependencia. Tres pilares fundamentales. Yo veo un gobierno que todavía no es capaz de salir en una rueda de prensa y decir que han tomado estas medidas en estos primeros 100 días. Y como consecuencia de estas medidas del Gobierno de la Junta, se están produciendo estos resultados. Es un gobierno que se beneficia de medidas del Gobierno de España que están también teniendo incidencia positiva en Andalucía, o de que fruto de ese escenario que está haciendo que España sea una economía atractiva para la inversión o que proyectos como los fondos europeos o los proyectos estratégicos que se están liderando, hagan que Andalucía pueda tener futuro en algunos sectores; el gobierno andaluz sencillamente se retrata al lado de un empresario que va a hacer una inversión o al lado de una decisión que sea beneficiosa para Andalucía. Pero yo lo que le pregunto es: ¿Y usted qué ha hecho para eso? ¿Usted que ha promovido ¿Usted qué medida ha tomado en Consejo de Gobierno y la ha publicado en el BOJA para que se haya producido ese resultado? Y ahí veo que, claramente, flojea.