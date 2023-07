Cuatro policías locales de Almería salvan la vida a una mujer que rescataron de la playa inconsciente

“No hay mayor satisfacción para un policía que salvar la vida a una persona. En esta ocasión estamos realmente orgullosos de la intervención que hemos realizado y sobre todo del resultado final”. Así describen sus sensaciones los agentes que intervinieron en la que será, a bueno seguro, una de las actuaciones más importantes de su trayectoria profesional y por la que compañeros, mandos y la propia alcaldesa les ha querido felicitar.

Rubén Muñoz, Francisco García, Fran Roda y Joana Muñoz, son los cuatro agentes que con su rápida y decidida actuación han logrado devolver a la vida a una persona que permanecía inconsciente bajo el agua en la playa de San Miguel de la capital.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles al jueves 13 de julio, cuando una persona alertó a una patrulla que se encontraban en el lugar indicándoles que una mujer se había adentrado en el agua hacía unos minutos y no había salido. Al parecer, según relata el testigo, “la mujer discutía con su marido y en un momento dado ella se introdujo en el agua mientras él la llamaba a gritos sin lograr retenerla”.

La formación en primeros auxilios y rescate es un plus Los cuatro agentes de la Policía Local protagonistas de esta brillante intervención pertenecen a la última promoción de efectivos que se ha incorporado a la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Almería. Son además, policías que han recibido una formación específica en primeros auxilios y rescate en medio acuático dentro del periodo de adaptación a la plantilla que desarrolló la Jefatura de la Policía Local de Almería tras la formación académica recibida en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

Rápidamente, los agentes inspeccionan la orilla de la playa sin ver nada en el agua. Encararon el vehículo policial con las luces encendidas hacia el mar e hicieron un rastreo tanto por la orilla como por el espigón, mientras alertaba a Sala de la situación.

Rápidamente el mando del turno activó el protocolo con Salvamento Marítimo para iniciar la búsqueda y hasta el lugar de los hechos se desplazó otra patrulla cuyos agentes se sumaron a las labores de rastreo. Pasados unos minutos y sin tener mucha visibilidad, uno de los agentes que buscaba a la mujer desde el espigón, divisó unos pies junto a las rocas. “Sin pensármelo dos veces me quité el cinturón con el arma y el chaleco antibalas y me lancé al agua. Arrastré el cuerpo por los pies y vi que la cabeza estaba completamente sumergida. Un compañero se tiró al agua para ayudarme a sacar el cuerpo y cuando ya estuvimos en la orilla inicié la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que la víctima comenzó a expulsar agua por la boca. Fue como se puede ver en las películas. Cuando comprobamos que respiraba la pusimos en posición lateral de seguridad y a los pocos segundos abrió los ojos. Entonces la sentamos en una silla y la tapamos con una manta térmica que llevábamos en el coche patrulla porque comenzaba a dar síntomas de hipotermia. Fue entonces cuando llegaron los sanitarios de emergencias del 061 que ya se hicieron cargo de la situación y realizaron una exploración in situ a la mujer”, explica uno de los policías locales protagonista de esta brillante intervención que bien merece una distinción.