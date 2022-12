Lotería de Navidad: dos policías nacionales se llevan el Gordo en Almería

El 05490 le ha cambiado la vida a dos policías nacionales de Almería con una compra de última hora de los décimos del número más afortunado de este año en la administración de lotería de la avenida de Roquetas de Mar.

Prefieren no dar sus nombres, en estado exultante de llamadas telefónicas a sus seres queridos para darles la buena noticia y compartir los planes de futuro. “Con la primera que he hablado ha sido con mi madre”, comenta uno de los agentes –los dos compañeros suertudos aún no se han podido ver–, que se encontraba en el momento del desayuno en la cafetería de Agadya de Almería capital.

No reside en Roquetas. Cuenta que recibió la llamada de un amigo, un joven policía nacional en prácticas, que se encontraba en Roquetas de Mar y decidió entrar a la administración situada en los aledaños de la Jefatura de la Policía Local. “Le dije que sí, que quería un décimo... Ha sido una compra de última hora”. Y ese último momento le va a servir para quitarse de encima la hipoteca y “ya veré qué haré más”, comenta entusiasmado sobre los usos que le dará a los más de 300.000 euros que recibirá de premio. “Bueno, hasta que no tenga el décimo en mis manos, no me lo creo”, se ríe de esa manera contenida que provocan los nervios de la suerte de el Gordo.

Sea un viaje o cualquier otro destino el que tenga este dinero, el afortunado lo está celebrando, en ausencia de champán, con las típicas “palomicas” almerienses.