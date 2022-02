El portavoz del PP de Almería denuncia un reguero de insultos tras "acusar a Ayuso de deslealtad"

"No doy crédito a lo que acaba de hacer Ayuso. Es la mayor deslealtad en la historia de nuestro partido. Reconoce la relación de su hermano con la adjudicataria y realiza unos ataques tan duros contra la dirección de su partido que intenta taparlo. Detonación controlada". Ese era el tuit que Ramón Herrera, parlamento andaluz por el PP de Almería, lanzaba en la tarde de ayer tras explotar la guerra entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y Pablo Casado, presidente del Partido Popular.

😱No doy crédito a lo que acaba de hacer Ayuso🤬Es la mayor deslealtad en la historia de nuestro partidoReconoce la relación de su hermano con la adjudicataria y realiza unos ataques tan duros contra la dirección de su partido que intenta taparlo💣Detonación controlada — Ramón Herrera (@Rherrera25) February 17, 2022

Ramón Herrera recibió tras esta publicación una catarata de tuits cargados de insultos que no tardó en denunciar en la famosa red social: "Hace unas horas di mi opinión sobre lo sucedido desde ayer en mi partido. La catarata de insultos que he recibido muestra bien a las claras en qué estamos convirtiendo nuestra sociedad. Yo no me resigo a ello Os dejo unas cuantas para que sirva de reflexión", explicaba el parlamentario andaluz en un nuevo tuit.

Hace unas horas di mi opinión sobre lo sucedido desde ayer en mi partido. La catarata de insultos que he recibido muestra bien a las claras en qué estamos convirtiendo nuestra sociedad. Yo no me resigo a elloOs dejo unas cuantas para que sirva de reflexión 👇 — Ramón Herrera (@Rherrera25) February 17, 2022

El propio Ramón Herrera se encargó de retuitear algunos de los insultos que le llegaron a través de Twitter y se pronunció al respecto: "Por cierto, de todo esto es consciente @TwitterEspana y es el responsable último de permitir este tipo de cosas".

Estos son algunos de los insultos recibidos por Ramón Herrera: