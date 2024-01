De mensaje "positivo" a "farsa": la petición de Moreno de un pacto para El Algarrobico divide a los interesados

La organización ecologista Greenpeace ha valorado el mensaje navideño del presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), en el que propugnaba un acuerdo con el Gobierno central para afrontar la demolición del hotel El Algarrobico, construido en Carboneras.

“El mensaje es positivo y tiene mucho que ver con la voluntad política, que es lo que desde Greenpeace creemos que falta desde el principio”, ha manifestado la responsable de campañas de la entidad conservacionista, María José Caballero.

“El Algarrobico es uno de esos símbolos de lo que no se puede hacer en la costa. Ya no es que no se deba. Es que tal y como están las noticias de que el nivel del mar sube en el Mediterráneo tres veces más rápido que en otras zonas, tener un hotel a 14 metros de la línea del mar no tiene ningún sentido”, añade.

Por ello, a Caballero le parece “reconfortante” que finalmente una administración diga que quiere “recuperar un espacio que es de todos los ciudadanos”. “Por suerte, tenemos una ley que nos dice que la costa es pública, y además está dentro de una de las joyas de Andalucía, como es el parque natural del Cabo de Gata, que no tiene el mismo valor que Doñana, pero que es una auténtica joya”, precisa.

Caballero recuerda que en noviembre de 2011, Junta y Gobierno firmaron un convenio que estipulaba que el Ejecutivo central asumiría la demolición del inmueble, y el andaluz la restauración de la zona. “Eso está publicado en el BOE. Lo único que falta, lo que dijo hace un año el Tribunal Supremo, es que el Ayuntamiento anule la licencia de obras”, apostilla.

Así, considera que tanto la Junta como el Ministerio de Transición Ecológica deben de “ayudar” al consistorio a “hacerlo bien” en este sentido, para que la demolición sea una realidad lo antes posible

Ecologistas valoran la apuesta de Moreno por el derribo del Algarrobico Colectivos ecologistas inmersos en los pleitos de El Algarrobico han valorado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya marcado como reto para 2024 la demolición del hotel de Azata del Sol que se levanta en el paraje protegido, si bien han instado al Gobierno andaluz a "facilitar una sentencia firme" que ordene el derribo. "Hay que agradecer las palabras del presidente de la Junta asegurando que ya es hora de demoler el hotel, pero una cosa es lo que se dice públicamente y otra es la realidad en los juzgados", ha indicado el abogado José Ignacio Domínguez. Domínguez ha lamentado que el Gobierno andaluz "no haya hecho nada absolutamente hasta ahora" para propiciar el derribo y la restauración ambiental de la zona y ha criticado que, "durante 20 años en los juzgados y de tapadillo", haya hecho "todo lo posible para que el hotel siga en pie". "La Junta ha puesto todo tipo de pegas para que los ecologistas perdamos los pleitos, por lo que, para demoler el hotel de Azata del Sol, lo que tiene que hacer es procurar facilitar una sentencia firme que lo ordene", ha afirmado. Domínguez ha emplazado al líder del Gobierno andaluz para que "presione" al alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela (PP), para que "anule" la licencia municipal de obras de 2003, ya que "es un requisito indispensable" para el derribo. En esta línea, ha trasladado que "lo que tiene que hacer" la Junta es presentar "una demanda" contra la promotora del hotel "obligándola a entregarle los terrenos" en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que ejerció la administración autonómica en 2006 y "que lleva ya muchos años paralizado". "Se agradecen las palabras de Juanma Moreno, pero lo que necesitamos son hechos", ha concluido el abogado de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar.

El Ayuntamiento revisará la licencia

El alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela (PP), recuerda también el citado acuerdo entre Junta y Gobierno para demoler el hotel. “Ese acuerdo ya existía. Quizás lo que quiere decir el presidente Moreno es que quiere que se haga ya, cuanto antes. Yo lo interpreto como uno de los deseos para este año 2024”, subraya.

En este sentido, el primer edil resalta que el pasado mes de noviembre notificó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el consistorio revisará de oficio la licencia de obras, aunque de forma previa se iba a celebrar un pleno para llevar a cabo una modificación que exigía la Junta de Andalucía y que “no salió porque hacía falta una mayoría cualificada”.

Se refiere a la exigencia del Gobierno andaluz a eliminar cualquier referencia a efectos sobrevenidos en la modificación del PGOU municipal por la que se clasificó como no urbanizable el suelo de El Algarrobico, algo que se votó en pleno el 30 de noviembre y que sólo fue respaldado por el PP.

No obstante, Cayuela insiste en que una vez pasadas las vacaciones navideñas, e incorporada la secretaria municipal, se procederá a revisar esta licencia. “Esa es nuestra intención (…) Lo dice una sentencia firme y no podemos hacer otra cosa que ejecutarla. Estamos en un estado democrático de derecho y el control de la ley pertenece a los a los jueces, a los tribunales”, recalca.

Salvemos Mojácar es pesimista

La asociación ecologista 'Salvemos Mojácar' ha denunciado la "farsa de Juanma Moreno con El Algarrobico", tras el mensaje navideño del presidente andaluz. En una nota, el colectivo recuerda que fue el "responsable de la paralización" de las obras del hotel en 2006, así como que ha "liderado y ganado la mayoría de pleitos de la maraña judicial en torno al mismo".

"'Salvemos Mojácar' no olvida el nefasto papel que la Junta ha tenido en relación con el hotel desde el inicio hasta hoy, un camino plagado de falsas declaraciones contra el hotel mientras en la trastienda trabajaba a su favor", afirman.

Desde la asociación ecologista temen que dicho "pacto" con el Gobierno sea una "excusa para negociar indemnizaciones inaceptables".

"Si la Junta quisiera proceder con la demolición podría haber actuado hace mucho tiempo sin necesidad de pactos. Si proceden a “pactar”, esta asociación estará vigilante y denunciará cualquier atropello y engaño"; han dicho.

Por otro lado, consideran "inaceptable la actitud del Ayuntamiento de Carboneras, ahora también del PP, que continúa su sempiterna defensa del hotel con subterfugios de toda índole y teniendo a sueldo uno de los magistrados que intentaron legalizarlo y que se comunica con otra de las jueces a favor del hotel cuya recusación 'Salvemos Mojácar' pidió recientemente".

"¿Cuando va Juanma Moreno a exigirle al consistorio de Carboneras que cambie y acate la legalidad de una vez?", preguntan.

Jaime del Val, portavoz de 'Salvemos Mojácar' recuerda que la asociación tiene un nuevo pleito para la demolición ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pendiente de que prospere una vez se resuelvan "otros de los muchos pleitos ante el Tribunal Supremo (TS)".

"Por lo demás la Junta de Andalucía no hace más que dar nuevas aprobaciones a cientos de Algarrobicos por todo el litoral amparados por la nueva LISTA, la ley de suelo andaluza que da carta blanca a los ayuntamientos, como en los planes urbanísticos de Mojácar (Almería) que esta asociación está denunciando y que son un crimen inaceptable contra el medioambiente y la promoción de una actividad de las más contaminantes en plena crisis climática"; concluyen.