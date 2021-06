Los 48 positivos y la incidencia de este jueves en Almería, pueblo a pueblo

La mejor de las noticias es que la tasa de incidencia acumulada sigue a la baja. Si ayer era de 68,5, hoy se ha reducido en casi un punto, alcanzando los 67,6.

Además, hay que resaltar que 42 nuevos almerienses han superado la enfermedad, lo que supone un total de 53.913 curados desde que arrancó la pandemia. Mientras, el número total de contagios es de 55.455.

Con todo esto, el número de casos activos en la provincia de Almería es en la actualidad de 706.

La incidencia de cada municipio

Almería sigue siendo la provincia andaluza con menor tasa de incidencia en 14 días. Ahora mismo es de 67,7 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a los distritos, el del Levante-Almanzora sigue siendo el menos afectado por la COVID de toda Andalucía, aunque con los otros dos almerienses también en la cola:

Distrito Levante-Almanzora: IA 14 días = 53,5 casos/100.000 hab.

IA 14 días = 53,5 casos/100.000 hab. Distrito Sanitario del Poniente: IA 14 días = 64,8 casos/100.000 hab.

IA 14 días = 64,8 casos/100.000 hab. Distrito Sanitario de Almería: IA 14 días = 77,1 casos/100.000 hab.

Ayer se reunión el Comité Territorial de Alertas en Salud Pública de Alto Impacto. Analizaron la situación de los 103 municipios almerienses y los tres distritos y decidieron mantener el nivel 1 de alerta en toda la provincia: el menos restrictivo.

el comité ha hecho una evaluación pormenorizada de la situación de Chercos, la única localidad de la provincia que supera la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes (tiene una IA en 14 días de 1677,9). No obstante, han valorado que los cinco casos diagnosticados no han producido nuevos contagios en los últimos días y que, por lo tanto, la situación está controlada y no es necesario dictar el cierre perimetral del municipio.

La prórroga de los niveles ya establecidos estará en vigor a las 00:00 del jueves 17 de junio hasta el próximo miércoles 23 de junio por la noche.

Hay que recordar que el martes el Comité de Expertos de Andalucía decidió retrasar de nuevo la desescalada prevista de cara al verano por la alta incidencia que sigue habiendo en la comunidad (Almería es la única excepción con cifras bajas). Así, se mantienen las normas de la fase 1, con apenas dos pequeñas modificaciones: las heladerías podrán permanecer abiertas hasta la 1:00 y no hasta las 00:00 como actualmente; y para los municipios de más de 5.000 habitantes con tasa de incidencia mayor de 1.000 ya no habrá cierre perimetral automático, sino que se hará una evaluación personalizada de su situación en la última semana antes de decidir las restricciones de movilidad.

Estos son los datos de incidencia de hoy:

Municipios con incidencia mayor de 1.000: Chercos 1.677,9.

Chercos 1.677,9. Incidencia por encima de 500: Ninguno.

Ninguno. Localidades con incidencia entre 500 y 250: Sorbas (287,4), Fines (380,2),

Sorbas (287,4), Fines (380,2), Incidencia entre de 250 y 100: Abla (160,3), Alhabia (147,7), Tabernas (107,6), Cantoria (208,0), Lucar (131,6), Zurgena (101,5), La Mojonera (152,3), Vícar (130,1)

Abla (160,3), Alhabia (147,7), Tabernas (107,6), Cantoria (208,0), Lucar (131,6), Zurgena (101,5), La Mojonera (152,3), Vícar (130,1) Incidencia por debajo de 100: Abrucena (84,5), Almería capital (90,9), Carboneras (12,3), Huércal de Almería (72,6), Níjar (60,0), Pechina (24,4), Viator (66,9), Albox (49,7), Cuevas del Almanzora (13,8), Garrucha (31,5), Huércal-Overa (77,2), Macael (18,2), Mojácar (44,3), Olula del Río (32,0), Pulpí (96,5), Vera (94,1), Adra (74,8), Berja (39,8), Dalías (49,2), El Ejido (60,9), Roquetas de Mar (48,8)

Abrucena (84,5), Almería capital (90,9), Carboneras (12,3), Huércal de Almería (72,6), Níjar (60,0), Pechina (24,4), Viator (66,9), Albox (49,7), Cuevas del Almanzora (13,8), Garrucha (31,5), Huércal-Overa (77,2), Macael (18,2), Mojácar (44,3), Olula del Río (32,0), Pulpí (96,5), Vera (94,1), Adra (74,8), Berja (39,8), Dalías (49,2), El Ejido (60,9), Roquetas de Mar (48,8) El resto de municipios tienen incidencia cero: hay 70 municipios que no han tenido ningún caso en los últimos 14 días.

Hay que recordar que en la actual fase de desescalada han cambiado los criterios para el cierre perimetral y de la actividad no esencial de un municipio. La Junta ordenará que se ejecuten ambas medidas en los municipios de más de 5.000 habitantes que tengan una incidencia por encima de 1.000 casos por cada 100.000 personas. En los pueblos más pequeños dependerá de la valoración que haga el Comité Territorial de Alertas.