La ciudad rebasa los 200 millones de presupuesto

El equipo de Ramón Fernández-Pacheco contará este año con una abultada bolsa económica con la que atender las necesidades de la ciudad. El presupuesto del Ayuntamiento de Almería consolidado –incluye a los organismos y empresas públicas– se eleva a 203 millones de euros, levitando sobre las más humildes cuentas de las vacas flacas de los años de la crisis económica y consignando siete millones más que en 2019. No obstante, el gasto en inversiones baja con respecto al anterior ejercicio y suman en su conjunto 12,5 millones frente a los 15,6 programados del año pasado. Darán cabida a la continuidad de proyectos como la Casa Consistorial y a la mejora del entorno de la Alcazaba, emprendiendo nuevas obras como la reforma del Auditorio Maestro Padilla y su transformación en la Ciudad de la Cultura y otras cuyo inicio viene el Ayuntamiento arrastrando: la reforma de Zapillo o el Museo de la Vega.

Los presupuestos del Ayuntamiento de Almería para 2020 no han sido presentados aún de forma oficial. Ni siquiera el equipo de gobierno ha trasladado el documento de ingresos y gastos a los grupos municipales de la oposición para su análisis antes de que el alcalde eleve las cuentas a Pleno, previsiblemente en la última quincena de este mes, si bien Diario de Almería ha tenido acceso al borrador, en el que figuran las partidas consignadas.

Con el compromiso adquirido por el Partido Popular para contar con el respaldo de Ciudadanos y Vox de contemplar medidas para la bajada de la presión fiscal, el aumento de la caja municipal está nutrido por las transferencias de otras administraciones. Entre ellas, los fondos Edusi, de los que poco ha gastado el Ayuntamiento a lo largo de 2019, y de los Poefe, el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación que inyecta este año a las arcas públicas 1,8 millones de euros, también de la Unión Europea. Del capítulo de gastos destaca, de igual modo por los compromisos adquiridos, los 8,7 millones del servicio de Ayuda a Domicilio con el millón de euros de la subida salarial que la plantilla no ha podido percibir en 2019, así como el mantenimiento de las partidas sociales. Entre ellas es significativa, ante los miedos del Grupo Socialista por el apoyo de Vox, las dedicadas a las mujeres, como la partida registrada para las actividades formativas en igualdad y contra la violencia de género de cerca de 335.000 euros, entre otras. Reseñable es también el incremento que el equipo de gobierno destina a las reparaciones de los colegios públicos, para cuyo mantenimiento reserva 350.000 euros en lugar de los 200.000 consignados en aquella primera partida específica de la pasada legislatura.

El capítulo de inversiones lo acapara prácticamente en su totalidad la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras, junto a la Gerencia y la empresa municipal de la vivienda Almería XXI. La partida de mayor importe es de carácter generalista y repartirá 1,9 millones de euros en la mejora de calles –no se especifican–, a los que podría sumarse otro pellizco de 242.400 euros que, bajo el epígrafe de movilidad urbana sostenible, podría abarcar obras de peatonalización. Un millón de euros acaparará la Casa Consistorial y Plaza Vieja; 400.000 euros consigna el Ayuntamiento para atender a los proyectos seleccionados de los presupuestos participativos; 200.000 euros, la primera fase del Museo de la Vega, en el parque del Andarax; y el barrio de Zapillo tiene varias partidas que superan los 880.000 euros. Desde la Gerencia, el Ayuntamiento abordará sus nuevos proyectos insignia: la ampliación del parque de Las Familias (otro millón de euros) y, al lado, la Ciudad de la Cultura (450.000 euros).

Casa Consistorial y remodelación de la Plaza Vieja: un millón de euros

De la partida de 200.000 euros del pasado año, la rehabilitación de la Casa Consistorial y Plaza Vieja ve elevado su presupuesto hasta el millón de euros. Con esta cantidad, el Ayuntamiento pretender dar el empujón definitivo a las últimas subfases: el acondicionamiento interior del antiguo Ayuntamiento y la polémica reurbanización de la Plaza Vieja sin los ficus y, según el proyecto, sin Los Coloraos.

Ecomuseo de la agricultura: 200.000 euros

El Museo de la Vega vuelve, tras su supresión de los proyectos bendecidos en 2019, a figurar en el capítulo de inversiones. Hay contemplados 200.000 euros para iniciar la primera tanda de trabajos, que se llevarán a cabo desde la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras, con la demolición primero del cortijo existente en el interior del parque del Andarax al que el Ayuntamiento aportará este ecomuseo turístico.

Reforma integral del barrio de Zapillo: 880.000 euros

Desde el año 2017, el Ayuntamiento cuenta con 18,7 millones para gastar de los fondos Edusi hasta 2022, de los cuales 4,9 millones están reservados para la reforma integral de El Zapillo, barrio que aún no ha visto inversiones. Tampoco los 200.000 euros consignados el año pasado o los 600.000 de 2018. En este, la cantidad aumenta con dos partida de Plan de Acción Local (300.000 y 150.000), y la propia de los Edusi (430.000).

Los gatos ferales están en las cuentas: 30.000 euros

La implantación del sistema CER (captura, esterilización y retorno), para el control de las colonias de gatos ferales llegó a ser hasta la única moneda de cambio para que el PP pudiera aprobar los presupuestos con el voto de la concejal no adscrita (antes de Cs), si bien el 2019 lo ha pasado por alto. Ahora, el CER aparece por primera vez consignado en los presupuestos y con partida propia de 30.000 euros.

Mejora del entorno de la Alcazaba: 500.000 euros

El Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal tendrá su continuidad a lo largo del próximo año con nuevas etapas de los proyectos incluidos para mejorar el entorno del conjunto monumental, con un nuevo acceso jalonado de espacios ajardinados, y recuperar el antiguo barrio de Las Perchas como espacio de recreo ciudadano. Hay reservada una partida de medio millón de euros en las inversiones de Urbanismo.

Más parque de Las Familias: 1.000.000 euros

La Gerencia de Urbanismo abordará este año la ampliación del parque de Las Familias que, con esta segunda fase, extenderá su superficie hasta los 88.000 metros cuadrados. La actual lámina de agua se triplicará convirtiéndose en un lago y en uno de los elementos principales de este espacio libre que dispondrá de aparatos y recorridos saludables, un anfiteatro y más juegos. Un millón de euros hay de presupuesto.

Auditorio modernizado y Ciudad de la Cultura: 450.000 euros

Los primeros meses de este año estarán dedicados a la redacción del proyecto definitivo después de que en 2019 se convocara y resolviera el concurso de ideas para remozar el Auditorio Maestro Padilla, crear la Ciudad de la Cultural y actuar sobre este frente litoral, como nexo de unión de la avenida de Cabo de Gata, la avenida del Mediterráneo y la zona de la Vega, mediante una lengua verde desde el parque de Las Familias al paseo marítimo. Las obras vendrán, seguramente, después de la temporada estival, por lo que en los presupuestos hay contemplados euros suficientes para el pago del proyecto y para atender las primeras certificaciones de las obras. Son unos primeros 450.000 euros para esta también actuación dividida por fases, la novedad de la actual legislatura de Fernández-Pacheco al frente de la Alcaldía.

VPO en Plaza Toros y Costacabana, y 'alquiler joven'

La promoción de viviendas de protección oficial seguirá siendo el objetivo principal de Almería XXI, la empresa municipal con mayor respaldo presupuestario, con 9,3 millones de euros para este 2020. Terminará las construcciones del primer bloque sobre las desaparecidas Casas de los Maestros, en la avenida Vilches (29 viviendas), así como la entrega también de llaves de la VPO de Villablanca (21). En el capítulo de inversiones, Almería XXI abordará la segunda promoción de Plaza de Toros, con otras 25 viviendas y los dúplex adosados en Costacabana (16), si el equipo de gobierno lograr liberar este proyecto de las ataduras que por sentencia tiene al estar programados sobre parcelas afectadas por un fallo judicial a favor del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería.Fuera ya de las actuaciones propias de Almería XXI, el Ayuntamiento contempla más inversiones relacionadas con la vivienda como el programa de rehabilitación privada (para el que se está estudiando cambiar el reglamento de concesión de estas ayudas), o las subvenciones a menores de 35 años que, por el acuerdo con Ciudadanos, hay contempladas para el alquiler de viviendas en el casco histórico (80.000 euros).

Peatonalización del Paseo de Almería y Obispo Orberá, entre interrogantes

La peatonalización del Paseo de Almería y Rambla Obispo Orberá no figura como tal en el avance del presupuesto, a diferencia que en 2019, cuando se consignó una partida específica de 850.000 euros, no empleada. El equipo de gobierno aclarará en los próximos días este interrogante, junto a otros que pueden surgir, ya que, al menos el proyecto, podría estar contemplado en partidas genéricas. No hay previsión de gastos para el soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad. Tampoco consignaciones concretas para la rehabilitación del torreón de San Miguel de Cabo de Gata o el pabellón deportivo de gimnasia, entre otros.