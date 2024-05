“Voy a ser el primer almeriense que exponga fotos en Las Ventas”

De acontecimiento histórico puede tildarse lo que sucederá en esta Feria Taurina de San Isidro: por vez primera en la historia de la plaza de las Ventas, un almeriense,Baltasar Gálvez, expondrá sus fotos en la sala Antº Bienvenida. Se inaugura el 28 del corriente y permanecerá hasta el 16 de junio, día que acaba la Feria.

–Justa recompensa a tus 25 años de fotografía taurina.

–Pues sí, llevo desde el año 2000 aproximadamente dedicado a la fotografía taurina y cofrade como hobby. Comencé en la plaza de Almería, luego seguí en los pueblos, di el salto a plazas de Andalucía Oriental y últimamente hago también las Ferias de Otoño de Madrid y Sevilla.

–Lo tuyo ha sido siempre el mundo de los toros...

–Yo estudié FP de Automoción en la Escuela de Maestría; pero lo que más me gustaba era la fotografía. Me dieron una cámara de fotos que alguien perdió y así empecé. Por entonces yo era mozo de espadas de varios toreros almerienses y, obviamente, no podía fotografiar los festejos. Empecé a hacer de las procesiones de Semana Santa y, cuando dejé de ser mozo, me dediqué a hacer fotos desde el callejón de la plaza.

–Sé que tienes un grato recuerdo de aquellos años...

–Tengo muchos pero especialmente de cuando Palomo Linares se cortó la coleta definitivamente en la plaza de Berja y yo fui su mozo de espadas. Supuso un gran honor para mí.

–Y cambias los trastos de toreros por la máquina de fotos.

–La primera máquina que me compré fue una Olympus OM 101 y, gracias a Jesús de Haro, conseguí un pase de callejón para hacer fotos. Más tarde me animé a ir a los pueblos y otras plazas andaluzas; ültimamente hago también la Feria de San Miguel de Sevilla y la de Otoño en Las Ventas.

–Y te fichó Burladero tv.

–Sí, una revista taurina nacional. Había colaborado espeorádicamente en otras pero ésta ya me hizo fijo. Para ellos he hecho fotos como las de la gravísima cogida de David Galván en Jaén o la reaparición de José Tomas en Granada, en la que hice una foto que fue Premio Nacional (reproducida en la parte inferior). Es un pase desmayado precioso.

–Aquel día harías tu ritual habitual, digo yo...

–¡Ja, ja, ja! Es cierto: al entrar en el callejón de cualquier plaza toco la barrera y hago la señal de la cruz tres veces. Es una superstición habitual como muchas otras que tiene la gente del toro.

–Tienes muchos más premios.

–Sí, un Premio Internacional ‘Hotal Vincci’ por un pase de pecho de José Tomás en Almería; otros dos nacionales por una cogida de Manzanares y por una trincherilla de Morante. En fin, no sigo, no quiero parecer pedante.

–Y te surge la oportunidad de exponer en Las Ventas.

–Fue por mediación del veratense Juan Miguel Núñez. Expuse en sus Jornadas Taurinas de Vera y me animó a mandar algunas fotos a Las Ventas. Él actuó de comisario mío, hizo todas las gestiones y el papeleo y yo mandé la foto de un pase natural del malogrado Fandiño a un toro de Adolfo Martín; y gustó.

–Y te pidieron más...

–Sí, mandé otras tres y luego diez más. Hace un mes me llamó Juan Miguel y me dijo que me habían seleccionado para exponer en la Sala Antº Bienvenida durante todos los días de Feria de SanIsidro No me lo podía creer.

–Expo que se inaugura el día 28 de este mes.

–Así es. Seré el primer fotógrafo almeriense que exponga en este santuario taurino. Estará abierta hasta el 16 de junio.

–Unas líneas nos quedan para tu fotografía cofrade.

–En esta llevo unos 30 años. Soy de la cofradía de Angustias y he sacado fotos de todos los pasos de Almería. Gané el premio de la Agrupación de Cofradías y, el mismo año, el de Andalucía, único almeriense en lograrlo.