La primera estatua que tuvo la ciudad de Almería volverá a ser restaurada

Erigida hace 124 años en recuerdo a las víctimas de la riada que asoló Almería el 11 de septiembre de 1891, La Caridad Universal, símbolo de protección y de amor filial, volverá a ser restaurada al objeto de borrar los síntomas de corrosión evidentes desde su pedestal situado en la plaza de Las Velas de la Rambla, frente al Palacio de Justicia.

El Ayuntamiento de Almería pretende frenar el deterioro que sufre desde su última restauración, y también primera, no muy lejana además, pues fue en el año 2011. La que es la primera estatua con la que la ciudad se adornaba languidece desde hace unos años, cubierta, de nuevo, por el óxido, por lo que el Ayuntamiento ha estimado la conveniencia y necesidad de proceder a la contratación de los servicios destinados a la restauración.

Conocida popularmente como "la madre con los niños”, la figura de hierro fundido –el gobierno de la época no quería gastos excesivos– presenta un manto de color marrón en la totalidad del conjunto escultórico, con chorreras incluso manchando el soporte de sillares de cantería sin llegar a afectar, eso sí, a las lápidas que recuerdan las obras de encauzamiento de la Rambla, mandadas a ejecutar por la devastadora riada en la que murieron una veintena de personas, entre ellas cuatro niños.

El conjunto escultórico denota sintomatología derivada del material con la que está realizado y la ubicación en la que se encuentra, a la intemperie y en las cercanías del mar, sin que el tratamiento especial que recibía en el año 2011 –un inhibidor de óxido con color– haya supuesto una protección total. No obstante, el grado de deterioro no es desde luego tan elevado como el que detectado hace once años, cuando la imagen estaba tan estropeada que ofrecía un aspecto fantasmagórico, con la cara de la madre totalmente desfigurada.

Se le confiará a la misma empresa las labores para proceder a la limpieza de la suciedad acumulada de la escultura y, con chorros de arena, del pedestal. Además, se le repetirá un tratamiento de acción anticorrosiva.