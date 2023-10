La provincia cumple a duras penas la norma de 'todo a 15 minutos andando'

'La ciudad a 15 minutos' representa una visión urbana vanguardista fundamentada en la premisa de que los servicios esenciales deben encontrarse a una distancia accesible para los residentes. Este enfoque tiene como objetivo reducir la dependencia del automóvil, promoviendo así un estilo de vida más sostenible y saludable.

La idea es que, dentro de un radio de quince minutos a pie o en bicicleta, los habitantes tengan acceso a todo lo necesario para su vida diaria: comercios, centros de salud, educación, recreación y otros servicios esenciales. Este concepto no solo mejora la movilidad y la calidad de vida, sino que también contribuye a la creación de comunidades más conectadas y cohesionadas. Al integrar estos servicios en un radio cercano, se fomenta la interacción social y se reducen las emisiones de carbono, promoviendo así un entorno más sostenible y amigable con el medio ambiente.

El mapa interactivo de 'La ciudad a 15 minutos', elaborado por Deyde Datacentric, ofrece datos en tiempo real sobre si cada barrio, municipio o ciudad cumple con los requisitos de una ciudad a 15 minutos, ya sea a pie o en bicicleta. Y en la provincia de Almería, la capital es la más beneficiada en todos los aspectos.

Existen seis categorías a cumplir, cada una incluye una serie de criterios y dotaciones básicas. Son el abastecimiento, que incluye la alimentación, supermercados y tiendas, banca y estaciones de servicio; la Asistencia sanitaria (hospitales o centros de salud) y farmacias; la empleabilidad (plantilla de las empresas ubicadas/trabajadores en activo) y medios de transporte público; la calidad de vida, con zonas verdes y organismos oficiales; el ocio, que abarca la hostelería (bares, hoteles y restauración) y el entretenimiento (instalaciones deportivas, cines y auditorios); y la educación, que incluye colegios e institutos.

En Almería capital, no hay un solo barrio que no cumpla con el precepto de 'La ciudad a 15 minutos', ya que si el trayecto a una de estas categorías no se puede realizar andando en ese tiempo, sí se puede efectuar en bicicleta. Estos barrios son El Puche, La Fuensanta-Villa Inés, El Quemadero, la Fuentecica y Pescadería. Aunque hay algunos barrios más en los que, en aspectos como la sanidad, no tienen asegurado llegar a un centro de salud andando en 15 minutos. Se trata de Venta Gaspar, La Cañada, Costacabana o Retamar. A estos, en la categoría de educación, hay que sumar a El Alquián y Loma Cabrera.

En el municipio de El Ejido, la mitad este sí cumple con los requisitos, a excepción de la zona de Santo Domingo, mientras que la zona oeste lo cumpliría haciendo uso de la bicicleta.

Pero en peor situación se encuentra Roquetas de Mar. Según el citado estudio, ninguna de las categorías se cumple ni en bicicleta ni andando. Es decir, ninguno de los barrios tiene asegurada una cobertura total a las seis categorías a 15 minutos a pie o en bicicleta. Pero sí que se cumplen algunas de ellas. Por ejemplo, en educación, el centro del municipio de Roquetas de Mar sí cumple, al igual que la zona de Playa Serena. El resto del municipio haría el trayecto en bicicleta para llegar en el cuarto de hora estipulado. La sanidad está mejor cubierta, pues al centro y Playa Serena se le une la Urbanización casi en toda su extensión, los Cortijos de Marín, los depósitos o la zona norte.

Es en el Levante donde más se acrecentan estas dificultades. No hay ni un solo municipio en el que se cumplan todas las categorías, aunque, como sucede en Roquetas o El Ejido, hay algunas, de forma individual, que sí se salvan. Entre las más importantes se encuentra la sanidad. En el municipio de Níjar, se cubre en bicicleta y su zona norte, mientras que en el resto del levante solo se llegaría andando y en 15 minutos en Carboneras, Garrucha, Vera y el entorno de la Avenida de Carlos Herrera de Cuevas del Almanzora, principalmente hacia el norte. Sucede de la misma forma con la educación, casi de forma idéntica, en estos municipios.