La provincia está en la zona cero del calentamiento global

En los últimos 40 años, la temperatura ha sido en la provincia de Almería casi 1,70 grados centígrados. Estudios como el elaborado por Climate Central anuncian para antes de final de siglo una subida del nivel del mar de casi dos metros que acabaría con toda la playa de Cabo de Gata, Punta Entinas, Guardias Viejas, la playa de Los Muertos, casi toda la urbanización de Vera junto a la costa y otras zonas del parque como la playa de Rodalquilar.

Pero la subida del nivel del mar no será la única consecuencia. Según la red Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC), Almería se encuentra dentro de la zona cero del cambio climático, aunque hay algunas zonas de la provincia que se verán más expuestas que otras. Concretamente, la mitad Oeste se calentará más rápido y se expondrá a una serie de consecuencias distintas a la Este, que ya tiene suficiente con la subida del nivel del mar y la desaparición de una buena parte de las playas que hacen a Almería única.

El Gobierno español, a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, estima cambios en la cota de inundación que prevén un aumento del 8% en la fachada norte de la costa española y el Mar de Alborán para el año 2040 o las predicciones de la propia Junta de Andalucía, que coinciden.

En la provincia, la mitad oeste partiendo desde el final del Golfo de Almería (Faro de Cabo de Gata) hasta la franja del central de los Vélez se encuentran en riesgo alto de desertificación según la red la red Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC). Por lo tanto, las comarcas más afectadas serían la capital, el Poniente, la Alpujarra, Los Filabres-Tabernas, El Almanzora y la mitad de la Comarca de Los Vélez.

Según el estudio, la salud humana se verá afectada directamente por la subida de la temperatura, que provocará olas de calor, inundaciones -con más infecciones-, sequías -menos alimentos y agua- y la expansión de mosquitos y otros transmisores.