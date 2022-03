"Es fundamental que haya psicólogos de emergencias para intervenir en accidentes con víctimas como el de la Avenida Cabo de Gata"

"Creemos que se necesita un Equipo de Piscólogos de Emergencias para poder asistir en los momentos más críticos a los heridos. Es fundamental que las víctimas se sientan acompañadas y que puedan recibir ayuda tanto física como psicológica". Así de contundente es el mensaje de Luisa Pardo González, psicóloga y directora del Centro Médico y de Psicología Avenida de la Estación. Fue precisamente ella y una de sus compañeras del centro, Rocío Garriga, quienes atendieron a los heridos del fatal accidente que tuvo lugar en la Avenida Cabo de Gata de la capital en el que una palmera mató a dos personas al caer por motivos que aún están en investigación.

Asegura que actualmente no existe la figura del psicólogo que pueda atender a las personas en situaciones como por ejemplo un accidente de tráfico, cuando "lo ideal es que haya profesionales que se activen en semejantes situaciones al igual que se activa a la ambulancia, a la Policía o a los Bomberos", insiste. Las víctimas, como explica Luisa Pardo, necesitan atención para superar esa catástrofe y aquí es tan necesaria la intervención médica como la psicológica.

Beatriz Corpas, Vocal de la Sección de Psicología de Emergencias, Crisis y Desastres

Precisamente el Colegio de Psicólogos de Almería quiere atajar la situación para ampliar los ámbitos de actuación de estos profesionales. Hasta ahora, como ha explicado a Diario de Almería la Vocal de la sección de Psicología de Emergencias, Crisis y Desastres del Colegio, Beatriz Corpas, "únicamente se activa al Equipo de Psicólogos de Emergencias ante una catástrofe con múltiples víctimas, como es el caso de un atentado terrorista, un terremoto o una catástrofe meteorológica...". Un sistema de turnos y convenios con administraciones u organismos serían necesarios para llevar a cabo la idea y mejorar así la asistencia a las personas que se vean involucradas en situaciones críticas como el caso del accidente de la Avenida Cabo de Gata.

"Fue una casualidad que estuviéramos allí dos psicólogas"

Luisa Pardo y su compañera, que en el momento del siniestro se encontraban a escasos metros del lugar donde se partió la palmera que cayó al suelo, asegura que "tembló el suelo y en un principio pensamos en una bomba. Después miramos hacia atrás y vimos que algo ocurría; no dudamos en acercarnos por si alguien nos necesitaba. Al llegar al lugar vimos la situación y empezamos a coordinarnos con un médico que también se bajó de su coche para asistir a las víctimas mientras llegaban ambulancias, policía y bomberos".

"Mientras el facultativo y un bombero fuera de servicio se pusieron a practicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar a los heridos que estaban inconscientes, mi compañera y yo asistimos a una mujer que viajaba como copiloto en el coche y presentaba una fuerte crisis de ansiedad, además de una brecha en la cabeza. Estaba en estado de shock y empezamos a hablarle para que no se durmiera, pero la situación era muy delicada. Ella estaba a escasos metros de su marido viendo como intentaban reanimarlo, y no llegaban ambulancias, porque al parecer no había disponibles en ese momento. Fue una hora y cuarenta minutos la espera hasta que una ambulancia llegó al lugar de los hechos y pudo trasladar a la mujer al hospital", asegura Luisa Pardo.

Luisa Pardo González, directora del Centro Médico y de Psicología Avenida de la Estación

La directora del Centro Médico y de Psicología Avenida de la Estación, Luisa Pardo González, se ofrece a prestar atención psicológica gratuita a las víctimas de este trágico suceso que ha costado la vida a dos personas. Un accidente fortuito cuyas causas investiga la empresa de Parques y Jardines, Albaida, que tiene la concesión de este servicio municipal. Los técnicos se emplean en estudiar las características y situación de la palmera para verificar si estaba afectada por alguna enfermedad que haya provocado su caída.