Un pueblo de Almería registra la temperatura más alta de Andalucía

Al inicio de la semana se pronosticaban temperaturas muy altas, algo atípico para esta época del año, y parece que los meteorólogos no se han equivocado. Este miércoles se han sobrepasado los 25º en muchos municipios del interior de la provincia de Almería.

De hecho, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Albox ha registrado la temperatura más alta de toda Andalucía este miércoles. A las 15:30 horas el termómetro marcó 27,1º C. Pero no solo eso, sino que Huércal-Overa ha sido la segunda estación con una máxima más alta, llegando a 26,9º a las 15:40 horas.

Los dos municipios almerienses superan las temperaturas registradas en Vélez-Málaga y Málaga capital, donde han llegado a los 25,5º. No obstante, en Almería no ha llegado a hacer tanto calor como en pueblos de Murcia, por ejemplo Archena, que ha tenido la temperatura más alta de España con 28,7º C.

Todo esto se refiere a los datos que maneja Aemet, que solo tiene doce estaciones meteorológicas en la provincia de Almería (en Topares, Albox, Huércal-Overa, Garrucha, Carboneras, Aeropuerto de Almería, Cabo de Gata, Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Laujar de Andarax y Abla).

Pero por toda Almería hay muchas otras estaciones que se engloban dentro de la Asociación Meteorológica del Sureste (Ametse). Según sus datos, las temperaturas han sido incluso mayores, llegando a 28,2º en Arboleas a las 15:30 horas; 28º en La Noria del Pino (Huércal-Overa) a la misma hora; o 27,4º en el centro de Vera.

Se espera aún más calor

Este jueves 9 de marzo no se atisban grandes cambios en las temperaturas, pero de cara al fin de semana sí que podría hacer más calor. La previsión actual es que el viernes se llegue a unos 27º en puntos del interior de la provincia y ya el sábado se alcanzarían los 30º en municipios como Albox y Sorbas. De hecho, este sería el día más caluroso, porque el domingo volverían a bajar ligeramente llegando a 27 o 28º en puntos del Valle del Almanzora y el Campo de Tabernas.