Dreambeach y las quejas de los vecinos de El Toyo: "No quiero borrachos y drogados en la puerta de mi casa"

Por sorpresa, el festival Dreambeach anunciaba el pasado domingo que abandona la costa de Cuevas del Almanzora (Villaricos y Palomares) y aterriza en El Toyo, en Almería capital. Una noticia que ha desatado reacciones muy diversas, tanto en una zona de la provincia como en otra. Hay quienes lamentan la partida del macrofestival, quienes celebran su marcha, otros festejan los beneficios que supondrá para la capital y un buen grupo se queja de las posibles consecuencias.

Para poner los datos en contexto, Dreambeach es un macrofestival de música electrónica que en su última edición reunió en total a 135.000 asistentes en los cuatro días de conciertos, con unas 50.000 personas dentro del recinto durante el viernes y sábado.

Para la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la celebración del festival en El Toyo del 1 al 4 de agosto supondrá un "revulsivo económico total" para la capital. Algo en lo que coinciden los hosteleros, que creen que puede suponer un "acicate" para el turismo de la zona, según Pedro Sánchez-Fortún, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal).

Sin embargo, a los vecinos de El Toyo no parece que les haya hecho mucha gracia tener que convivir con un macrofestival durante cuatro días en pleno mes de agosto. Al menos, eso parece por las reacciones que se pueden ver estos días en las redes sociales. El ruido, la suciedad, una zona de acampada con decenas de miles de personas e, incluso, el daño que se puede hacer al paisaje son algunas de las quejas más repetidas.

"Eso que se lo lleven al recinto ferial.. aquí en El Toyo no pinta nada. No veo nada justo que paguemos por vivir en El Toyo y que traigan eso aquí: de vergüenza" o "¿Alguien nos ha dicho cómo va a ser la gestión de este evento? Yo no quiero borrachos y drogados en la puerta de mi casa" son solo algunos de esos mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

Recogida de firmas en Change.org

Los vecinos han comenzado a organizarse para protestar por la ubicación del Dreambeach junto a la playa de El Toyo. La primera medida ha sido la creación de una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org dirigida a la alcaldesa de Almería. En ella expresan su rechazo al festival por "la gran masificación de personas en 3 días de agosto en un barrio pequeño de Almería, así como los destrozos que se producirán en las zonas aledañas al evento y rompiendo la tranquilidad vecinal existente en la zona".

Las comunidades de vecinos han iniciado el movimiento tras la asamblea de la Entidad de Conservación de El Toyo, en la que, fuera del orden del día inicial, se abordó el "impacto del Dreambeach" en el barrio en presencial del concejal de Cultura del Ayuntamiento, Diego Cruz.

Según han trasladado, la "lucha" se centra en conseguir que el festival se desarrolle en otra zona de la ciudad, "alejada de viviendas", y entre las que citan "explanadas, recintos feriales o polígonos industriales". Apuntan a que El Toyo está gestionado por una entidad de conservación, "privada", cuyo apoyo van a intentar recabar, y abogan por que el Ayuntamiento de la capital prime, sobre otros intereses, "el bienestar general", al tiempo que destacan la cercanía de la finca en la que se proyecta el festival al parque natural de Cabo de Gata-Níjar y a la costa.

El movimiento vecinal, que suma ya más de un centenar de activistas y se ha acelerado en las últimas horas, ha comenzado a remitir al consistorio escritos "formales" con sus reivindicaciones y estudia concertar "encuentros" con los empresarios hosteleros del barrio para que se sumen a las protestas.

El concejal de Cultura aseguraba este martes que la próxima edición del Dreambeach contará con un "plan de seguridad exhaustivo" para garantizar su desarrollo y abogaba por "no demonizar al tipo de público que pueda asistir a este tipo de festivales". Asimismo, Cruz mandaba un mensaje de "tranquilidad" y destacaba la "enorme suerte" de poder acoger este evento "donde las incidencias brillan por su ausencia".

En esta línea, mostraron sus reticencias en cuanto a las condiciones en las que se prevé celebrar el festival en cuanto a aspectos técnicos de sonido o limpieza, "dado que el mantenimiento de la zona se gestiona a través de una entidad de conservación".

Solicitan a la UD Almería que no ceda los terrenos

Los asistentes a la asamblea celebrada el lunes detallaban además que el edil apuntó que la reubicación del festival en la capital se determinó hace una semana, y que se celebrará sobre los terrenos que la UD Almería compró a la Junta de Andalucía para edificar la Ciudad Deportiva.

Por ello, los vecinos no han dudado de enviar peticiones a la UD Almería, a través del buzón de sugerencia de su web, para pedirle que no cedan los terrenos para el desarrollo del festival y esperan que se unan muchos más escritos para hacer presión frente al club rojiblanco.

La organización ha avanzado que el Dreambeach 2024 tendrá lugar "en un recinto natural junto al mar, muy próximo a la capital de Almería y ha asegurado que el nuevo espacio "mantiene la esencia", pero "contará con mayor accesibilidad para el público de fuera de Andalucía, y mayor capacidad en cuando a alojamientos".

Ha concretado que se ofrecerán "los servicios y las facilidades de un festival casi urbano, por su proximidad a Almería capital, pero en un espacio natural y a orillas del Mediterráneo".

La nueva edición contará con programación simultánea en tres grandes stages (EDM/Mainstream/Hardstyle, Techno, Breakbeat y Drum & Bass) y con una zona de acampada oficial junto al recinto de conciertos.