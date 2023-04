El reciclaje de electrodomésticos, pilas o bombillas, a la puerta de casa en Almería

Bombillas, tubos fluorescentes, pequeños electrodomésticos o aparatos electrónicos no tienen salida en los contenedores habituales y, en ocasiones, surge la duda de qué hacer con ellos. Almería capital dispone de dos puntos limpios, si bien no todo este material complejo, que puede reciclarse, acaba en ellos pues se encuentran en el sector 20 de El Puche y El Toyo. Aunque no es necesario ni bajarse del coche para acceder a los espacios de descarga, el Ayuntamiento de la capital pondrá a rodar en breve tres puntos limpios móviles con el objetivo de llevar hasta la puerta de casa el reciclaje y facilitar a la ciudadanía deshacerse de una manera adecuada de este tipo de vertidos.

Por urgencia, los miembros de la Junta de Gobierno Local han aprobado recientemente la adjudicación de estos tres puntos limpios a la empresa Belcon Metal y Mantenimientos que, por una cuantía de 32.567 euros, hará realidad la propuesta de la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, de acercar y facilitar la recogida de aquellos residuos que por su composición no son admisibles en los contenedores ‘ordinarios’ de residuos que se encuentran repartidos en las calles.

“Lo que queremos es que el punto limpio vaya a nuestras casas”, comenta la edil sobre esta iniciativa que “pronto” se verá en la calle, mediante un plan de recorridos que abarcará “todos los barrios de la ciudad”, según ha confirmado Cobos, quien explica que solo resta cumplimentar en su totalidad los pasos administrativos para poder informar de la entrada en servicio de esta nueva prestación municipal.

“Le daremos propaganda y daremos a conocer puntualmente qué zonas de la ciudad recorrerán estos tres puntos limpios móviles”, empleando para ello los canales de comunicación disponibles por el Consistorio, entre los que se encuentra la aplicación para móviles Almería Ciudad, App que pone a disposición de los ciudadanos información de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y servicio de playas y puedan notificar incidencias. “Iremos avisando en esta aplicación, que cuenta ya con muchos usuarios y los vecinos están muy familiarizados con su manejo”.