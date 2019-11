La red pública de Wifi gratuita, sin conexión

Cazorla ha recordado, crítico, que fue en 2015 cuando el Ayuntamiento anunciaba “a bombo y platillo” la puesta en marcha de dicha red en las cuatro plazas y Puerta Purchena. “No obstante, en 2017 trascendía que la red Wifi no estaba funcionando, de manera que, ya en marzo de 2018, el Ayuntamiento anunciaba la restitución del servicio en dichas plazas, y su ampliación a otros espacios públicos, incluyendo un tramo de la Rambla y el propio Mercado Central. Lo cierto es que hoy no hay redes Wifi abiertas y gratuitas en ninguno de esos lugares”, ha sentenciado el portavoz municipal de la formación naranja.

No se hizo porque el planteamiento era incluir la red gratuita dentro del contrato general de servicios de voz y datos e Internet del Ayuntamiento, cuyo expediente fue iniciado a finales del pasado año. La resolución del proceso administrativo, sin embargo, se ha excedido en el tiempo por encima de lo conveniente. La compañía que se hacía cargo del mismo, Vodafone, no presentó oferta dentro del plazo estipulado, si bien sí registró recursos y alegaciones a los que el Consistorio ha tenido que responder y resolver, explican desde el Ayuntamiento.

Cazorla: "El Mercado sigue teniendo los mismos problemas que hace 16 años"

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, ha lamentado que “tras 16 años gobernando, el PP haga público en medios de comunicación, porque a nosotros no nos han dado información previa alguna, un estudio de viabilidad para el Mercado Central en el que vienen a decir prácticamente lo mismo que ya se decía cuando yo era concejal de Comercio (2003-2007) para convertir al Mercado en locomotora del Centro Comercial Abierto, proyecto paralizado durante más de una década”, al tiempo que ha afeado al equipo de Gobierno que se haya “ninguneado” a los comerciantes al “enfrentarlos y no contar con ellos”, así como que no se haya convocado el Consejo Sectorial de Comercio. “No lo digo sólo yo —ha ahondado— sino los propios comerciantes. Si le preguntan a ellos, verán cómo, mientras desde el equipo de Gobierno se decía que se les había remitido una circular informativa, ellos mismos lo desmienten, y, además, afirman que han sido enfrentados por parte de concejales del PP”.

El edil naranja ha manifestado que “nosotros siempre hemos defendido que el Mercado Central debe ser el corazón del Centro Comercial Abierto, y que para ello es imprescindible, entre otras cosas, escuchar y atender las demandas del sector, y por supuesto, aprovechar las nuevas tecnologías para fomentar las compras a domicilio, y darle vida al Mercado ofreciendo más opciones de restauración y ocio, dándole voz a los implicados en el comercio de proximidad dentro del mercado, que ya han tenido que soportar muchas pérdidas en sus cuentas de resultados negativas durante los últimos años”. Así, ha expresado que “esto no puede ser un permanente volver hacia atrás, perjudicando a los comerciantes “.