El Curso de Verano sobre contratación pública ha llegado a su fin este jueves, 16 de julio, con un acto de clausura al dedicando buena parte de la jornada a las oportunidades que ofrece este sector a las PYMES.

La directora de los Cursos de Verano, Amalia Magán, a un día de que finalice la XXI edición ha hecho una valoración muy positiva de la misma. “Podemos decir que estamos más que satisfechos con el resultado obtenido con este formato online”. Magán ha señalado que uno de los objetivos de los Cursos de Verano de la UAL -impulsado por el actual equipo de gobierno- es la ampliación y especialización de conocimientos en diversas disciplinas y la creación de espacios de encuentros, de diálogo y debate entre sociedad, tejido productivo y especialistas de distintos ámbitos. “Consideramos que los Cursos de Verano deben constituir un foro en el que puedan abordarse temáticas actuales y relevantes. Sin duda, es el caso de este curso que clausuramos en el que durante cuatro días han participado ponentes que son referentes en esta temática”.

Por su parte, la concejala de Presidencia y Participación del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez he señalado que la contratación pública es un tema candente, sobre todo ahora con la pandemia. “En estos meses de confinamiento en los que las administraciones públicas han tenido que dar respuestas rápidas a los ciudadanos para que no se cerraran negocios, ayudar a economías familiares, etc. la contratación pública se ha convertido en una herramienta eficaz para solventar situaciones difíciles así como crear empleo y agilizar la economía”. Además, ha indicado que se ha visto la importancia del salto a la contratación telemática, “que aunque ha sido obligatoria por ley ahora es cuando se ha visto la necesidad de que las administraciones mejoremos la inversión en nuevas tecnologías y en los soportes técnicos que las hacen posibles”.

Por su parte, la directora del curso, Inmaculada Egaña, ha destacado la asistencia masiva al mismo pues se tuvo el número de plazas de 30 a 66. “Se pretendía acercar la contratación pública estratégica a todos los gestores de la contratación porque entendemos que es una herramienta vital para las administraciones públicas, para la implantación de políticas públicas y que se puede hacer mucho con una buena estrategia de contratación para fomentar el crecimiento económico -sobre todo en esta época en la que vivimos- y ayudar mucho a las pymes, que en el ámbito de la UE son las empresas que crean más empleo”.

Mesa redonda

El curso ha finalizado con la mesa redonda ‘La contratación pública estratégica desde el punto de vista de las pymes: ventajas y desventajas’ moderada por José Antonio Camacho, director de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería. En ella han expuesto su punto de vista y el de las organizaciones a las que representan, Víctor Cruz Medina, director general de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería (Cámara de Almería); Gádor Espinosa López, CEO y fundadora de Portocarrero Tenders -en representación de la Asociación de Jóvenes Empresarios en Almería (AJE)- y Antonio Sánchez de Amo, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca.

José Antonio Camacho El director de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería señala que la temática elegida para este curso le parece una iniciativa muy oportuna “por el volumen que mueve la contratación pública, por las dificultades técnicas que conlleva su pleno despliegue, por la necesidad de contar con especialistas en este sector y, asimismo, de ofrecer a los agentes sociales y económicos las oportunidades de negocio con las que cuentan, en un contexto de crisis como el actual”

Para Camacho se trata de un tema muy interesante para cerrar el curso puesto que pese a que la contratación pública mueve un volumen de negocio en torno al 20 por 100 de PIB de España, superior a la media europea y constituye un sector altamente especializado dentro de la acción pública, “es enormemente desconocido para una buena parte de las pymes españolas que aún se mueven muy alejadas de la actividad pública y no siempre son conscientes de las oportunidades de negocio que ofrece el sector”.

En parte, se debe a “una cierta visión social que asocia la contratación pública a un proceso lento, tedioso y escasamente innovador de la licitación con las entidades públicas, además de que se nos achacan demoras en el pago”. Sin embargo es una visión alejada de la realidad, “no solo porque la legislación antimorosidad y los fuertes controles que impone a las entidades públicas ha reducido enormemente el periodo de pago, sino, además, porque se han implantado técnicas muy punteras en el procedimiento de licitación, así como en la racionalización de la contratación pública; en especial, tras el avance de la contratación electrónica, que ha llegado para quedarse definitivamente”.

Camacho asegura que la contratación pública es una oportunidad de negocio para las pymes que muchas veces desconocen. “Solo en el ámbito de la Administraciones Locales, España cuenta con 8.131 municipios, a los que hay que sumar, naturalmente, la Administración del Estado, las 17 Comunidades autónomas, 2 Ciudades autónomas, 41 Diputaciones provinciales y un considerable número de entidades y organismos que forman un abigarrado sector que necesita de proveedores de servicios, productos, obras y gestores de servicios especializados en sus respectivos sectores y con los que naturalmente las Administraciones públicas necesitan contar”.