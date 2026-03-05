Los Refugios de Almería tienen fecha prevista de reapertura

El Ayuntamiento de Almería confía en poder reabrir los Refugios de la Guerra Civil de la capital como atractivo turístico renovado a mediados del próximo verano ante las obras de musealización y restauración a los que se están sometiendo tras su cierre, hace ahora un año, a raíz de un incendio en un cuadro eléctrico anejo al edificio de recepción de visitantes.

Fuentes municipales han trasladado a Europa Press que los trabajos de musealización y restauración del espacio subterráneo, que se reparte en varios kilómetros de pasillos y galerías bajo el Paseo de Almería y parte del casco histórico, se mantienen vigentes con la previsión de finalizar hacia mediados del primer semestre de este año.

Cierre por deterioro

Los Refugios iniciaron el pasado verano sus trabajos de mantenimiento y adecuación a partir del estudio de viabilidad redactado por la empresa Tesela, que ya desaconsejaba abrir al público el espacio ante el "avanzado grado de deterioro" que presentaba, de modo que podía ponerse en "grave peligro" la conservación de algunos de los más valiosos grafitis de la época.

Este tiempo de cierre obligado ha sido aprovechado por la empresa adjudicataria para avanzar en la reforma, que en una primera fase incluyó la limpieza integral y en profundidad de las galerías y acceso, la consolidación estructural de los elementos arquitectónicos subterráneos, la reparación de humedades y desperfectos en los revestimientos interiores y la reparación de patologías, con especial atención en las filtraciones de agua y oxidación de elementos.

Un bombardeo sensorial

El cierre obligado de los Refugios ha llevado al Ayuntamiento a replantear la experiencia al visitante en este espacio, que contará para mejorar su interpretación con nuevas audioguías, videoguías y un sistema de realidad virtual que ofrecerá la recreación de un bombardeo con una evacuación de dos minutos.

El objetivo de estos sistemas es recrear mediante una inmersión sensorial en el escenario bélico de la época, lo que convertirá al usuario "en un agente activo capaz de interactuar a tiempo real desde una perspectiva en primera persona". Con ello, los visitantes "podrán vivir los acontecimientos acaecidos durante la Guerra Civil y cómo se vivía en el interior de los Refugios".

La iniciativa, que se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, prevé un contenido que combinará vídeos y fotografías de 360 grados, gráficos y otros elementos interactivos. La misma experiencia incluirá personajes caracterizados que mostrarán la vestimenta de la época, los utensilios y materiales, así como diferentes sonidos y escenas "que permitirán al visitante vivir el ambiente real de los refugios durante la Guerra Civil".

En este sentido, el Área de Turismo aún tramita la adquisición de los tres equipos de realidad virtual que se ofrecerán a los visitantes así como en la generación del contenido multimedia que podrá visualizarse durante la estancia en este espacio. De forma paralela, continúan los trabajos para reforzar los sistemas de emergencia y de acceso, de ventilación y de comunicaciones.