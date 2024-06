Los regantes de Jabalcón aprueban la venta de agua del Negratín al Valle del Almanzora

La comunidad de regantes del canal de Jabalcón aprobó en la junta extraordinaria celebrada este sábado la venta de agua del Negratín a regantes de Almanzora, en Almería, a través de una cesión de derechos de agua a otras comunidades. Una venta que se ha fijado en unos 4 hectómetros cúbicos de agua y que ha levantado polémica en la zona pero que ha tenido un respaldo casi unánime de los regantes, con más de 960 votos a favor y apenas una treintena en contra. El presidente de la comunidad de regantes del Jabalcón, José Molina, ha explicado a este periódico la medida y ha querido aclarar el por qué de esta venta, permitida en la Ley de Aguas como contrato de cesión de derechos del agua. “La Confederación nos dio este año una dotación de agua fuera de plazo que es cuando ha llovido y nos sobran unos cuatro hectómetros cúbicos que no vamos a utilizar. Y para eso están los contratos de cesión, porque a nosotros nos pasan las tarifas al cien por cien y es un agua que ya no podemos utilizar y tampoco podemos guardar”, asegura Molina, que ha lamentado las opiniones en contra por querer “sacar partido”.

El alcalde de Benamaurel, Francisco Torregrosa (PSOE) calificó hace unos días la venta como un “error estratégico” mientras que Molina defiende que “ese agua no la podemos usar porque nos la han dado en abril, con las últimas lluvias, y los cultivos se planifican en enero, febrero y marzo”. Ahora, una vez aprobado por junta general, tiene que aprobar la cesión la Confederación y después el Ministerio para comenzar el trasvase de agua. Unos trámites que no tienen que llevar mucho tiempo porque hay que utilizar ese agua antes del 30 de septiembre, que es cuando termina la campaña. La elección de la comunidad de regantes de Almanzora en Almería como destinataria de este agua es, según el presidente, cuestión de la Confederación, que tiene una bolsa de comunidades y dice quién la necesita. La venta se va a realizar por un millón de euros, de los que más o menos la mitad se va a dedicar a pagar el canon anual del agua y la otra mitad para mejoras en la comunidad.

Se trata del primer año que la comunidad de regantes del canal de Jabalcón realiza un contrato de cesión de derechos de agua. En los últimos cinco años, con la sequía, se ha estado regando con dotaciones muy bajas pero las lluvias de este año han permitido este aumento del agua. La ley garantiza que entre cuencas deficitarias esté prohibido la cesión de agua. A día de hoy, según datos de la propia Confederación, el embalse del Negratín tiene 170 hectómetros cúbicos almacenados, a un 29,9% de capacidad ya que puede acumular hasta 571 hectómetros cúbicos. Esta comunidad de regantes atiende a una superficie regable de más de 3.600 hectáreas distribuidas entre los municipios de Baza y Benamaurel y cuenta con un canal de una treintena de kilómetros que se nutre de agua del Negratín. “Siempre se beneficia a la cuenca”, asegura el presidente.

Tras conocerse la intención de la venta, el alcalde de Benamaurel, Francisco Torregrosa (PSOE), aseguró la pasada semana que el agua no es un recurso con el que hacer negocio y pidió que, en caso de ceder su uso, habría que tener en cuenta primero a las comunidades de regantes vecinas que puedan necesitarla esta campaña. “Se hace necesaria una política coordinada en materia de agua en las comarcas de Baza y Huéscar”, dijo Torregrosa, quien añadió que la zona no puede estar continuamente criticando el trasvase Negratín-Almanzora y ahora pretender vender su agua. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Baza (PP), el otro municipio con comuneros afectados, dijeron ayer tras aprobarse la venta que están siempre a favor de los agricultores de la zona y que respetan la decisión de los regantes al ser la confederación un órgano independiente. “Lo que hay que analizar es por qué se ha producido. Está permitido por ley y es un agua que no se iba a utilizar, por lo que a la comunidad le vendrá muy bien el millón de euros para hacer modernizaciones que les hacen mucha falta, por lo que respetamos lo que hagan”, ha dicho el concejal de Agricultura, Antonio Peña.