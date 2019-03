El reloj de la antigua estación de trenes de Almería, en el cupón

El reloj de la antigua estación de ferrocarril de Almería va a ser el motivo del cupón de la ONCE del sorteo del próximo jueves 14 de marzo, dentro de la nueva serie de cupones que, bajo la denominación de ‘Ciudades en punto y hora’, la Organización dedica a los relojes más famosos de España. Almería es el primero de Andalucía que se asoma al cupón de la ONCE en este serie monográfica.

La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha presentado la imagen de este cupón a la concejala de Promoción de la Ciudad y Comercio del Ayuntamiento de Almería, Carolina Lafita, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Cinco millones y medio de cupones reproducen la fachada principal de la estación con su reloj como protagonista.

Las ciudades tienen un sonido que destaca sobre todos los demás: el de sus relojes. Instalados en edificios públicos o privados, su música lleva años dando a la ciudadanía la hora exacta. Y la ONCE emite este año la serie de cupones ‘Ciudades en punto y hora’, para recordar la función que realizan estas máquinas de precisión, algunas con más de un siglo de funcionamiento.

A lo largo de los años, estos relojes han sido guía y punto de información para las personas ciegas que, gracias a sus campanadas, podían y pueden conocer la hora del día en la que se encuentran.

En una época en la que todo está en el móvil, los relojes de las ciudades siguen llenando el aire con sus sonidos; y son protagonistas, además, al ser referencia a la hora de citarse con otras personas, o reunir bajos sus esferas a miles de personas para dar la bienvenida a un nuevo año.

Esta serie hará las delicias de quienes viven en las diferentes localidades en las que se encuentran estos relojes, y a los coleccionistas que contarán unos cupones que repasan la historia de cada una de estas ciudades.

Esta nueva serie, correspondiente al Cupón de Diario (de lunes a jueves), reunirá 50 relojes. Comenzará el 11 de marzo, y está prevista su finalización en las últimas fechas del año 2020.

La serie se inicia con el Reloj del Obelisco (A Coruña), que protagonizará el cupón del lunes, 11 de marzo. Le seguirá el Reloj de Sol de la fachada principal del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), el martes, 12 de marzo. El Reloj de Autómatas Calendura y Calendureta, de Elche (Alicante), protagonizará el cupón del miércoles, 13 de marzo. Y el Reloj de la Antigua Estación de Ferrocarril de Almería será la imagen del cupón del 14 de marzo.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.