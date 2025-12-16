Riesgo de inundaciones en Almería: más de 22.000 personas en peligro potencial en estas zonas

Almería afronta un riesgo real de inundaciones que podría afectar a 22.078 personas en un episodio extremo de lluvias. Así lo recoge el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Andaluz de Acción por el Clima, elaborado por la Junta de Andalucía, que cuantifica por primera vez el impacto potencial de una inundación centenal —un evento con un periodo de retorno de 100 años— en el conjunto de la provincia.

El informe no alerta de una catástrofe inminente, pero sí define un escenario plausible que debe ser tenido en cuenta en la planificación territorial y urbana. El análisis cruza mapas oficiales de zonas inundables con datos de población, lo que permite medir cuántas personas quedarían expuestas ante un episodio de gran magnitud.

Un riesgo que afecta a toda la provincia, pero no de forma uniforme

La cifra de 22.078 personas se refiere al total provincial, no a un único municipio. El estudio deja claro que el riesgo de inundación no se reparte de manera homogénea, sino que se concentra en áreas donde coinciden factores físicos y humanos que multiplican el impacto potencial.

Las zonas con más riesgo de inundación de la provincia de Almería. / DDA

Según distintos planes de gestión del riesgo y episodios históricos, en la provincia de Almería destacan áreas con exposición a inundaciones como:

Bajo Andarax , por su baja altitud y concentración de población.

, por su baja altitud y concentración de población. Vera , con antecedentes de desbordamientos ligados a ramblas.

, con antecedentes de desbordamientos ligados a ramblas. Antas , situada en una vega fluvial con riesgo recurrente.

, situada en una vega fluvial con riesgo recurrente. Cuevas del Almanzora , afectada históricamente por episodios de lluvias intensas.

, afectada históricamente por episodios de lluvias intensas. Níjar , especialmente en zonas próximas a ramblas y áreas llanas.

, especialmente en zonas próximas a ramblas y áreas llanas. Adra , por su proximidad a cauces y al litoral.

, por su proximidad a cauces y al litoral. El Ejido, donde confluyen infraestructuras, actividad agrícola y escorrentías rápidas.

El Estudio Ambiental Estratégico no pretende elaborar un listado exhaustivo de municipios inundables ni sustituir a los planes hidrológicos o de protección civil. Su objetivo es identificar los puntos calientes donde el impacto del cambio climático puede ser mayor por la combinación de varios factores de riesgo.

Por qué el estudio pone el foco en el Bajo Andarax

Dentro de ese análisis, el documento destaca de forma específica el Bajo Andarax como una de las zonas más vulnerables del litoral almeriense. No porque sea la única con riesgo, sino porque concentra varios elementos críticos al mismo tiempo.

El Estudio Ambiental Estratégico identifica varios factores que explican esta mayor vulnerabilidad:

Llanura aluvial de muy baja altitud , con escasa capacidad de evacuación del agua.

, con escasa capacidad de evacuación del agua. Proximidad al litoral , que dificulta el drenaje en episodios intensos.

, que dificulta el drenaje en episodios intensos. Presencia de cauces naturales y ramblas con respuesta rápida a lluvias concentradas.

con respuesta rápida a lluvias concentradas. Alta densidad de población e infraestructuras , que multiplica el impacto potencial.

, que multiplica el impacto potencial. Actividad económica concentrada, con riesgo añadido para servicios y comunicaciones.

A diferencia de otros puntos donde el riesgo es más localizado, en el Bajo Andarax la combinación de población, infraestructuras y actividad económica eleva de forma significativa las consecuencias de una posible inundación severa. El propio estudio subraya que, aunque no es un municipio costero en sentido estricto, su cercanía al litoral y su configuración geográfica lo convierten en una zona especialmente sensible ante episodios de lluvias intensas y acumulación de agua.

Un riesgo que se agrava por el contexto climático

El informe sitúa este escenario dentro de un contexto climático más amplio. Almería forma parte del sureste andaluz, una de las áreas donde se espera un mayor aumento de temperaturas, más días de calor extremo y una presión creciente sobre los recursos hídricos.

A este escenario se suma el avance de la desertificación, que reduce la capacidad del suelo para absorber el agua cuando se producen lluvias intensas. Este fenómeno incrementa el riesgo de escorrentías rápidas y episodios de inundación súbita, incluso tras precipitaciones concentradas en periodos muy cortos.

Planificar hoy para reducir daños futuros

El Estudio Ambiental Estratégico del Plan Andaluz de Acción por el Clima tiene un objetivo claro: anticipar riesgos y orientar la toma de decisiones públicas. No se trata de generar alarma social, sino de adaptar la ordenación del territorio a escenarios climáticos cada vez más extremos.

La posibilidad de que más de 22.000 personas puedan verse afectadas por una inundación severa convierte este riesgo en uno de los principales desafíos ambientales de la provincia, especialmente en un territorio donde buena parte del desarrollo urbano y agrícola se ha producido históricamente en zonas llanas próximas a cauces naturales y al litoral.