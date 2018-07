Una sala intermedia en la unidad para los pacientes más vulnerables

Urgencias también en los centros de salud

La atención urgente se hace necesaria en casos como fiebres, dolores, vómitos, etc., en los que es necesaria la asistencia sanitaria lo antes posible pero no corre peligro la vida de ninguna persona. Mientras que las emergencias suponen un riesgo en la vida de la persona, por ejemplo, pérdida de consciencia, infarto o paro cardíaco, pérdida abundante de sangre, etc. En estos casos resulta necesario llamar al 061 o acudir de inmediato a un servicio de urgencias cercano. En Andalucía los servicios de urgencia se prestan tanto en hospitales como en centros de salud. Los ciudadanos que necesiten atención urgente pueden acudir a su centro de salud de referencia dentro del horario habitual de atención al público, a aquellos centros de salud que cuenten con unidad de atención de urgencias fuera del horario habitual de atención, o a los servicios de urgencia de los centros hospitalarios.