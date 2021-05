A lo largo de la última semana, el Servicio Andaluz de Salud ha puesto 31.867 vacunas en la provincia de Almería, según los datos publicados este martes por la Consejería de Salud a través de la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Los destinatarios mayoritarios de esas dosis han sido el grupo etario entre 70 y 79 años, pues los mayores ya estaban vacunados casi al 100%.

Según los datos consultados por Diario de Almería, en los últimos siete días se ha inmunizado con las vacunas de Pfizer y Moderna a casi un 30% de los almerienses que tienen entre 70 y 79 años. En concreto, esta semana han recibido la segunda dosis, y por tanto ya han completado la pauta completa, 13.439 personas, es decir, el 28,2% de los habitantes de ese grupo de edad.

De este modo, ya hay en total un 36,3% de almerienses de 70 a 79 años que están inmunizados (17.278 personas), mientras que otros 26.773 ya han recibido la primera dosis. Eso quiere decir que han recibido alguna dosis ya el 92,7% de las personas de esa edad. Esto supone un importante avance para proteger a uno de los grupos más vulnerables.

El 67,5% de las personas de 60 a 69 años ya tienen puesta al menos una dosis

Por otro lado, también avanza la vacunación en el siguiente grupo de edad, el de 60 a 69 años. En este caso se están utilizando tanto las vacunas de AstraZeneca como las de Pfizer.

Según los datos publicados este martes, ya hay un 67,5% de almerienses de esta edad que tienen puesta al menos una dosis y hay un 9,4% con la pauta completa. Hay que señalar que la inmunización total es más lenta en el caso del uso de AstraZeneca, pues la segunda dosis se está programando para el mes de julio.

En el resto de grupos de edad la situación apenas ha cambiado en la última semana, pues todas las dosis que llegaron se destinaron a los mayores y a personas de muy alto riesgo. Sin embargo, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Salud, Jesús Aguirre, esta semana ya se comenzará a vacunar a los menores de 60 años. "En algunos distritos ya se ha comenzado a citar a personas de 59 y 58 años", ha indicado el responsable andaluz.

El mayor hándicap para avanzar en la inmunización de los menores de 60 años es la limitación en el uso de vacunas. Ahora mismo el Ministerio de Sanidad solo permite que se usen las vacunas de Pfizer y Moderna para estas personas (AstraZeneca está limitado a 60-69 años y Janssen a 70-79 años).

Por eso, Aguirre ha insistido en que va a pedir al Gobierno poder utilizar AstraZeneca en menores de 60 años, "pues así lo indica su prospecto y no hay evidencia científica para limitarlo al grupo de 60-69 años", señala. De no poder hacerlo, esta semana se quedarán más de 150.000 dosis de esta vacuna sin poder inyectarse en Andalucía "porque no hay gente suficiente de 60 a 69 años a las que ponerla", lamenta el consejero.