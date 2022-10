¿Por qué tengo siempre la razón?

Si algún entrevistador hiciera una encuesta a pie de calle para evaluar el número de personas que dirían SÍ o NO a la pregunta ¿cree usted que siempre tiene razón?, es casi seguro que un porcentaje muy alto de los encuestados responderían NO. Sin darse cuenta tal vez su respuesta se ha visto condicionada por el sesgo cognitivo (SC) “deseabilidad social” o, tendencia a pensar y comportarse en consonancia a los valores y pensamientos del grupo social al que pertenecemos. Un ejemplo al respecto, en general en la sociedad occidental es más deseable poseer un coche último modelo y casa con piscina. Sin embargo en una tribu pérdida de la profunda Australia seguro es bastante más deseable tener cerca agua potable y comida.

El cerebro puede inventarse y creerse sus propias mentiras

¿Qué es un sesgo cognitivo (SC)?

Se trata de un tipo de conclusión que nuestro cerebro elabora tomando como referencia una cantidad limitada de información almacenada en la memoria a la que añade la que percibimos a través de los sentidos. Los SC nos permiten tomar una decisión sin usar la lógica, se procesan de forma automática y en ocasiones hacen que ¡¡cometamos siempre los mismos errores! En el campo de la neurociencia se suele decir: “al cerebro no le importa la verdad, sólo la supervivencia”. Más cosas, los SC ayudan a crear “atajos mentales”, en ocasiones irracionales e incoherentes, para responder lo más rápido a una situación, sobre todo si amenaza la integridad física. Por ejemplo si vamos paseando por el bosque y escuchamos un fuerte ruido, la tendencia del cerebro será escapar. Podemos incluso pensar que detrás del ruidoso matorral se oculta un animal salvaje. En este caso el cerebro se ha inventado una historia para protegernos de una supuesta muerte inminente. Si alguna vez le ha pasado algo parecido ha experimentado un sesgo cognitivo en toda regla.

Tal vez no se había dado cuenta, pero constantemente somos víctimas de los SC. Hoy mismo casi seguro ha sido víctima de alguno.

Es un error pensar que siempre se tiene la razón

¿Pensar que siempre se tiene la razón es un sesgo cognitivo?

Si tomamos como referencia la definición de SC, pensar que tenemos la verdad absoluta sobre todas las cosas es irracional, falso y erróneo. Sí es cierto que facilita responder con rapidez sin falta de reflexión.

Es conveniente hablar ahora sobre el “sesgo de confirmación”. Se trata de un SC relacionado con errores sistemáticos y mantenidos en el tiempo que cometemos cuando intentamos explicar la causa de nuestros comportamientos y los ajenos. El lado negativo de este SC es que tenemos la mala costumbre y tendencia a creer que nuestras opiniones y juicios son mejores y más verdaderos.

El sesgo de confirmación no es un buen consejero cuando se trata de aceptar que, a menudo somos más “cabezones”, necios y orgullosos de lo que nos gustaría. Es más común evadirse de la culpa y evitar responsabilizarse de nuestras acciones equivocadas. Ya sabe “es más fácil ver la paja en el ojo ajeno”.

Tener poder y pensar que siempre se tiene razón son malos consejeros

Las consecuencias de tener siempre la razón

A voz de pronto, la primera consecuencia es lo complicado que resulta cambiar, ser mejor persona y madurar si siempre estamos en posesión de la verdad. Algo no va bien cuando alguien nos dice: “sigo siendo la misma persona de hace 20 años, he cambiado poco”. Relacionado con el tema del artículo vienen a mi memoria dos pacientes casados. Me visitaron sin saber que habían acudido al mismo psicólogo en momentos distintos. Ambos se quejaban el uno del otro por el mismo problema, pero sus versiones eran ¡absolutamente contradictorias! La realidad y la verdad es subjetiva porque depende de la interpretación y expectativas de cada persona.

Otra de las consecuencias, tal vez la más grave, es que nos vuelve absolutamente irracionales, rígidos e inflexibles. Querer tener siempre la razón es un grave error cuando se utiliza como justificación para proyectar la rabia y odio interior contra los demás. En este sentido, la historia guarda en el recuerdo tristes ejemplos de personajes y dictadores poderosos, llenos de ira y soberbia, que cometieron grandes masacres contra la humanidad por culpa del sesgo de confirmación.