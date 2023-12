El skateboard, un arte y un estilo de vida

El skateboard (deporte olímpico desde Tokio 2020) es una comunidad ahora totalmente integrada, que no tiene la misma connotación "underground" de antes, asociado con lo rebelde. El skateboard en Almería ha visto pasar dos generaciones: en la década de 1990 (fecha de la primera generación de skaters de Almería, a la que yo pertenecí, por cierto, durante diez años), era muy técnico, "street". Luego en la década de 2010, hubo de nuevo una regeneración de este deporte, con nuevos estilos. Se hizo más artística. Francisco Jesús Rodríguez Manzano (nacido en Almería en 1986), también conocido como "Chanchy", pertenece a esta segunda generación de skaters almerienses que llegó muy fuerte hace más de una década. Un skater muy experimentado y completo que lleva en este mundo del monopatín 24 años. En esta entrevista nos explica cómo es su práctica en este deporte, cuáles son sus fuentes de inspiración y cómo ha vivido la evolución del skateboard.

R. G. F.: Chanchy, ¿cuándo empezaste a patinar y dónde? ¿Cómo recuerdas esos días?

Chanchy: Comencé a patinar en 1999 en mi pueblo, Adra, el lugar donde vivo, con un amigo que venía desde El Ejido con su monopatín. Aunque la mayoría de las veces practicaba el skate solo, porque allí no había afición. Después, poco a poco se fueron sumando otras personas, pero de forma bastante puntual. Lo cierto es que estuve alrededor de cinco años patinando solo o con un amigo o dos, no más.

R. G. F.: ¿Y con quién sueles patinar ahora y dónde?

Chanchy: Hoy en día patino con un montón de gente, la comunidad skater cada vez es más amplia. Suelo rodearme de alta calidad humana, como: Ignacio Peralta (Nacho), Juan García Wic, Antonio Carreño, Fran Molina, Plaza, Bufan, Luki, Manolillo, Guido, J. King, Albarra, Kirrinki, Davilillo, Nahuel, Marcelo, Irati García, Fran Almendros y Christian Pujola, entre otros. Por otro lado, están los colegas de Granada, Málaga y Córdoba, con los cuales suelo compartir bastantes sesiones. Me muevo bastante por Andalucía en busca de aventuras de skate. Y me encanta conocer nuevos sitios para patinar y compartir buenos ratos con viejos y nuevos amigos.

R. G. F.: ¿Has patinado fuera de España?

Chanchy: Sí. He estado en Londres, Los Ángeles, Dublín y Lisboa. Seguro que en algún sitio más, pero no me acuerdo de todos. Patinar y viajar es lo mejor.

R. G. F.: ¿Me puedes decir cómo te ganas la vida?

Chanchy: Pues soy talent manager en una empresa internacional de ciberseguridad. Gestiono la selección de personal, formación de los empleados y planes de carrera, entre otras cosas. Tengo la suerte de trabajar en remoto cien por cien y con cuatro días de semana laboral. ¡Es una pasada! Tengo bastante tiempo para conciliar la vida laboral y la familiar y, por supuesto, ¡tiempo para poder patinar!

R. G. F.: ¿Qué significa el skateboard para tí? ¿Y cuántas horas le dedicas a la semana?

Chanchy: El skate forma parte de mi vida desde el primer momento que empecé a practicarlo. Como muchos dicen: es un arte y un estilo de vida. Y tienen razón, hay que vivirlo para entenderlo bien. Por lo que a mí respecta, me coloca en un "estado de flow". Sitúo mi foco en el skate y pueden pasar horas y horas sin apenas darme cuenta. El tiempo parece detenerse. En referencia a la frecuencia, últimamente, patino solo los fines de semana. Me gustaría dedicarle más horas, pero supongo que por las pocas horas de luz y el frío, me cuesta más arrancar una sesión. Con el horario de verano suelo estar casi todas las tardes, incluyendo los fines de semana.

R. G. F.: ¿Tienes sponsor?

Chanchy: Sí, Cruzin Skateshop. Es una tienda online. Tiene ropa y material de todo tipo, skate, longboard, surf, etc. Es la tienda de un buen amigo de Granada que siempre anima a todos a patinar, gasta muy buen rollo. Dadle un vistazo a su página web: cruzinskateshop.com

R. G. F.: ¿Qué trucos hacías a principios de los dos mil?

Chanchy: Buena pregunta. No hacía demasiados trucos. Primero aprendí el ollie, y pasó mucho tiempo (casi más de un año) hasta que aterricé mi primer truco de vueltas, que fue un heelflip. Luego aprendí kickflip y después de ese ya pasé al 360 flip, impossible y un montón de trucos de suelo.

R. G. F.: ¿Es el ollie el truco más importante en la evolución del skateboard?

Chanchy: Efectivamente. Una vez aprendes a hacer ollie puedes subirte a las aceras, pasar por encima de obstáculos o personas, volar escaleras y muchas más cosas. Si lo dominas bien, puedes hacer casi todo lo que se te ocurra.

R. G. F.: ¿Te influenciaban las películas? Yo recuerdo especialmente el vídeo de Plan B de 1993, la parte de Pat Duffy, que era, y aún es, bestial.

Chanchy: ¡Por supuesto! Las pelis de skateboard son una pasada. Skaters de todas partes del mundo dejan huella para la eternidad como bien has mencionado, Pat Duffy en el Plan B o Rodney Mullen y Daewon Song, Mike Mo Capaldi en el Pretty Sweet, Eric Koston en el Menikmati y un millón más.

R. G. F.: ¿Cómo definirías tu estilo de patinar?

Chanchy: Me gusta patinarlo todo. Rampa, street, freestyle, flateo (suelo), barandillas, escaleras, de todo. No me centro en una sola modalidad y diría que tengo un estilo poco limpio. No me importa caer regular un truco, lo que me importa es caerlo y salir airoso sin lesión. (Ríe).

R. G. F.: ¿Cuál es tu mejor truco? ¿Y el truco que aún no has conseguido sacar?

Chanchy: No sabría elegir. El impossible es uno de los que más me gustan. Quizás el switch front foot impossible es de lo más difícil que hago en el suelo. Un truco que aún no he logrado pisar bien es el kickflip backside noseblunt slide en barandilla. Se me atasca en dieciséis escaleras.

R. G. F.: En mi época no existían parques de patinaje en Almería. ¿En la actualidad cuántos skateparks hay en la provincia? ¿Y cuál tu preferido?

Chanchy: Hay un montón, casi en cada pueblo hay uno. Menos en Adra, por desgracia. Pero siempre me he movido para patinar en la calle o en los skateparks. Uno de los que más me gusta, fuera de Almería, es el Skate Agora, en Badalona. Es súper completo y tiene una construcción perfecta.

R. G. F.: ¿Cuáles han sido las mejores experiencias que te ha dado el monopatín? ¿Y las peores?

Chanchy: Las mejores experiencias las da la superación constante. No es un deporte donde compitas contra los demás. Es individual y la lucha es mejorar tus propias limitaciones. Si te caes, te vuelves a levantar. Es como la vida misma, no hay más. La única manera de mejorar es levantarte de nuevo y volviéndolo a intentar. La peor experiencia suelen ser la lesiones. Por suerte solo he tenido una grave, pero no me sacó más de un mes de la escena del skate. Soy una buena bestia. Tengo que estar muy reventado para dejar de patinar. A veces me caigo de maneras muy raras y aparatosas, pero no me lesiono. Seguiré cruzando los dedos para que siga siendo así.

R. G. F.: ¿Cómo está el panorama del skate en Almería?

Chanchy: El panorama está genial. Aunque algunos quizás no piensen lo mismo, creo que cada vez tenemos más facilidades, más skateparks, más aficionados y eso impulsa la escena. Cierto es que las instalaciones deportivas son mejorables y necesitamos más ayuda de los ayuntamientos para su mantenimiento y remodelación, pero creo que el skate está cada vez mejor en Almería. Hay un movimiento de chicas que están dando caña con el skate y con el longboard, cosa que hace unos años era impensable. Me gusta pensar que el skate no es solo un clásico deporte de chicos, si no que se anima cada vez más gente. De hecho, hay una escuela de skateboard muy buena, donde yo estuve colaborando hasta hace poco: Almería Skate School. Con ellos puedes aprender a patinar desde cero o mejorar trucos si ya sabes lo básico. Juan García Wic, monitor y fundador de la escuela es un gran profesor y seguro estará encantado de hacer un hueco en su agenda para ofrecer una sesión a quienes quieran probar. Os animo a revisar su perfil de Instagram almeríaskateschool.

R. G. F.: ¿Cuáles son tus skaters preferidos actuales?

Chanchy: Mis skaters favoritos son mis amigos. Los colegas con los que he tenido la oportunidad de pasar buenos ratos. Algunos son profesionales del skateboard y otros al igual que yo no se han ganado la vida profesionalmente con este deporte, pero lo han vivido y lo disfrutan a día de hoy más que cualquiera con títulos o medallas.

R. G. F.: ¿Qué otras aficiones tienes?

Chanchy: Me gusta ir a pescar, pasar tiempo con mi chica, con la familia y, he de mencionar que hace poco he probado el surf y me parece una pasada. Es muy gratificante superarse a uno mismo a la vez que tratas de que no te supere el agua (ríe) y mejor que no lo haga, si no te ahogas. Es más duro de lo que parece y hay que estar en forma. El skate surgió del surf y creo que es bueno aprender un poco del origen.