Buscan familia para un gato sordo y ciego de Almería, y su amigo lazarillo

Son un tándem. El uno no puede vivir sin el otro. Por necesidad y por ese vínculo de amor que también estrechan los animales. Esta historia, la de Acacio y Carlitos, es especial y espera ese final feliz que lleve a estos dos gatos, el primero sordo y ciego, y el segundo, su amigo lazarillo que le sirve de guía, a un nuevo hogar en el que poder formar parte de la familia.

Tenían su casa en la calle La Reina, la de Nieves, una mujer amante de los gatos y muy querida por sus vecinos, pero que falleció a los 72 años de un infarto. “A Acacio, un gato siamés, lo rescató Nieves de Castell del Rey hace unos ocho años. Se había caído y, del golpe, se había quedado ciego y sordo”, explica Maribel Fuentes, la actual cuidadora temporal, también de Carlitos, que no puede hacerse cargo y busca, sin contener las lágrimas, ese nuevo hogar donde ambos estén convenientemente atendidos pues las limitaciones de Acacio le impiden recurrir a otras soluciones.

“Es un amor, le encanta que el calor humano, y su olfato le orienta bien con la comida, porque zamponcillo”, pero necesita de la compañía de su lazarillo. “Si se desorienta, se pone a maullar y Carlitos acude enseguida en su ayuda. Le acaricia, dándole sosiego, y le encamina”.

No es habitual la existencia de de gatos lazarillos lo que convierte a Carlitos en un felino de sensibilidad especial, que también necesita de la compañía de Acacio.

“No les puedo dar un cuidado digno a estos gatos, y necesito ayuda para buscar a alguien que pueda adoptarlos. Si no le va bien, me comprometo a recoger a Acacio y Carlitos para buscarles otra casa, porque lo que no quiero es que acaben en la perrera”, comenta con un nudo en el estómago Maribel.

Las personas interesadas pueden contactar con ella telefónicamente a través del número 686 43 63 71.