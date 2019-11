Llega a Almería la ‘Alta Confusión’

Impagos, ausencia de maquinaria, un modificado del proyecto, trabajos ralentizados o paralizados de forma temporal. Son algunos de los interrogantes que llevan acechando desde hace meses a las obras de la primera fase del soterramiento de las vías del tren dentro de la trama urbana, con la supresión del paso a nivel de El Puche y la adaptación ya a la llegada de la Alta Velocidad. Las declaraciones de los representantes de las administraciones, de políticos de uno y otro partido, de la Mesa del Ferrocarril y del propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), no han hecho más que alimentar este caldo de cultivo de la “alta confusión” social, una terminología empleada por el Ayuntamiento de la capital, que se encuentra a la espera de la reunión técnica con Fomento para despejar incógnitas.

Ana Martínez Labella "Entre lo que dice la Mesa del Ferrocarril, el PSOE y Adif, lo que hay es una confusión alta”

“Adif dice una cosa; el PSOE, a través de Fernando Martínez erigido como portavoz del Ministerio de Fomento, otra; la Mesa del Ferrocarril, otra distinta. Ahora lo que tenemos es un nivel de confusión diría que alto”, expresa su preocupación la concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Consistorio capitalino, Ana Martínez Labella, quien, eso sí, desea que las respuestas ajustadas a la realidad sean las del Administrador de Infraestructuras. “Me gustaría quedarme con lo que dice Adif, de hecho he pasado por las obras y he comprobado que hay trabajadores”.

Así es. Aunque concentrados en los cien metros desde el propio paso a nivel, ya inexistente, hacia carretera de Sierra Alhamilla. Justo en el otro extremo, desde el cruce de esta vía con la carretera del Ingenio, no hay obreros. Se aprecia movimientos de tierra en un terreno pendiente de cimentación. No hay trabajos activos en esta zona, bien porque el propio cronograma constructivo lo contemple de esta manera, bien porque es el tramo directamente vinculado al modificado de obras que está en fase de tramitación y que amplía en 220 metros más la superficie soterrada, de tal manera que hasta que este cambio de plan no esté aprobado, los trabajos no pueden continuar en esta zona.

Fernando Martínez "La actuación proyectada está funcionando, las obras no están paralizadas”

En los siguientes cien metros el paisaje es prácticamente el mismo. Ausencia de las vías, suelo allanado, pilotes y acopio de tuberías de hormigón para el desvío de aguas. Sin trabajadores. “Aquello que dicen que he dicho no es así: las obras están funcionando, no se han paralizado”, termina de aclarar Fernando Martínez, “como senador y representante de los intereses de Almería porque es mi obligación. No me erijo en nada, sino que es mi obligación informarme sobre el estado de las obras y ofrezco una rueda de prensa como representante socialista y representante de los intereses de los almerienses”. Atajando titulares de prensa, Martínez se refiere a los últimos cien metros, donde la actividad de la obra es notable.

A simple vista hay más de una veintena de operarios desplegados. Unos, rematan la glorieta que ha dejado para la historia el peligroso paso a nivel, con vehículos rodando en la superficie bajo la cual circulará el tren. Otros, se ocupan de pilotes, del recrecido de pantallas y de los estampidores. Y lo más importante por su significación, la presencia de la ‘máquina grande’, la apantalladora, cuya ausencia en el mes de agosto generó suspicacias acerca de posibles impagos y la denuncia pública de la Mesa del Ferrocarril sobre la paralización de las obras. La apantalladora, si se fue a otra provincia, ha vuelto.

Las obras, adjudicadas a la empresa Comsa por un periodo de 13 meses e iniciadas en octubre del pasado año, deben estar en su recta final. ¿Transcurren a un ritmo adecuado y han alcanzando los hitos debidos o se encuentran retrasadas? Son estas cuestiones las que el Ayuntamiento de Almería trata de aclarar en la reunión de la Comisión Técnica de la Sociedad Almería Alta Velocidad, solicitada a instancia municipal y de la que se espera que Adif dé cuenta detallada sobre el calendario de los trabajos y el modificado del proyecto, entre otras cuestiones como la adjudicación de la segunda fase.

Iba a celebrarse el pasado día 23 de octubre, pero quedó suspendida y emplazada a la posible fecha del 20 de noviembre. Pendiente de confirmar, los datos sobre el grado de avance de los trabajos facilitados por Adif a este periódico a finales de septiembre aseguran que la rampa de entrada se encuentra ejecutada en su totalidad, la zona de la glorieta supera el 78% y la rampa de salida, el 40% de ejecución.