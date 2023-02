La "verdad" del subdelegado del Gobierno: "La Junta tiene secuestrado el soterramiento"

"No damos crédito a lo que estamos viendo", ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien añade otra escena de declaraciones al culebrón que se esta convirtiendo la pretendida firma del convenio de colaboración para la ejecución del proyecto del soterramiento de las vías del tren en la ciudad. "La verdad", para Martín, es que "la Junta tiene secuestrada la licitación de las obras, pues no quiere sumarse al acuerdo del Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes"

"Los almerienses -añade el subdelegado- no toleramos que no se haga lo pactado y precisamente, por ese motivo, el Gobierno de España va a firmar con el Ayuntamiento un convenio para que se haga la actuación. Será la Junta la que tenga que explicar el porqué no está de acuerdo sin tanto le interesa el bienestar de los almerienses", remacha.

Martín le ha dicho a la Junta de Andalucía "basta de excusas" y considera que "toda Almería sabe que si el AVE aún no ha llegado es debido a los gobiernos del Partido Popular, en los que no se avanzó ni un solo metro".

"La Junta dice negociar, pero no hace más que confundir", ha intervenido el representante del Gobierno central en Almería, quien ha acusado a la Junta de arbitrar hace dos semanas "una campaña de medios para dinamitar el soterramiento. Primero financiación y luego parking: escusas y ocurrencias, una tras otra, para evitar el acuerdo con el Ayuntamiento y el Ministerio", sentencia.