Susto en la carretera de Ronda tras la salida de vía de un camión que deja a una mujer herida

El camión ha sufrido la salida de vía en la carretera de Ronda.

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la tarde de este lunes en la carretera de Ronda de la capital almeriense ha generado una gran alarma inicial. El siniestro se ha producido en torno a las 14:10 horas, cuando un camión se ha salido de la vía por causas que aún están por determinar.

Accidente en la Carretera de Ronda de Almería capital. / DDA

La situación ha provocado momentos de confusión, ya que el servicio de emergencias ha recibido bastantes avisos de testigos que alertaban de que el vehículo había perdido el control y podría haber atropellado a peatones, llegando a informar algunos alertantes de hasta dos posibles víctimas.

Ante la gravedad de los avisos, se han activado de inmediato dotaciones de Bomberos de Almería, agentes de la Policía Local y sanitarios del 061. El siniestro, ocurrido en sentido descendente de la vía, se ha saldado con dos personas heridas de carácter leve y cuantiosos daños materiales.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital, el conductor es un joven de 26 años, natural y vecino de Roquetas de Mar, que ha dado positivo en las pruebas de detección de drogas, aunque ha marcado 0,0 en la tasa de alcoholemia. Por este motivo, será citado próximamente en el Juzgado.

El vehículo pesado ha perdido el control e ha invadido la acera, llevándose por delante 40 metros de valla de protección. Afortunadamente, no se ha producido un atropello directo como apuntaban los primeros avisos, pero sí ha resultado herida una chica que caminaba por la zona.

La joven, al percatarse de la trayectoria del camión, salió corriendo para ponerse a salvo y tropezó, sufriendo contusiones en una rodilla. Ha sido evacuada en una ambulancia convencional al Hospital Universitario Torrecárdenas. El conductor también ha sufrido heridas leves.