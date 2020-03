La Policía Local asesta un golpe a los taxis piratas de la estación Intermodal

La Policía Local de Almería ha inmovilizado un turismo que ejercía de taxi ilegal y ha identificado a su conductor por transportar viajeros sin poseer el título administrativo para ello, infringiendo así la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.

La inmovilización del vehículo e identificación de su conductor, M.E.K., de 62 años, vecino de Almería y de nacionalidad marroquí, se produjo por agentes de paisano el pasado martes, 10 de octubre, sobre las 13.40 horas, en la Avenida Federico Garcia Lorca después de un laborioso trabajo de investigación y seguimiento.

Este operativo forma parte de la permanente vigilancia que la Policía Local de Almería realiza en torno a determinados espacios que son utilizados por taxistas piratas para ejercer su actividad y que suponen un riesgo para la integridad de pasajeros y resto de ciudadanos, además de una competencia desleal para el sector.

Diario de Almería se hacía hace escasos días eco del problema que existe principalmente en la estación intermodal. Un colectivo de inmigrantes lleva años trabajando de forma ilegal cobrando por llevar gente a El Ejido, Roquetas o Nijar sin que nadie haya podido poner remedio aunque se intente. Y el conflicto cada vez va a más: “Algún día se va a liar gorda si no se le pone fin a esto. Ellos nos amenazan, nos dicen que nos van a cortar el cuello y la toman con los taxistas. Nosotros hemos denunciado todas estas actitudes porque a veces ha habido enfrentamientos. Ellos, lógicamente, le reprenden el trabajo que están haciendo porque no es legal y nos afecta a la forma que tenemos de ganarnos la vida a través de los cauces legales”, explica Juan Antonio Egea, actual presidente de la Asociación Gremial del Taxi en Almería, quien agrega que “es evidente que las medidas que se toman son insuficientes porque los taxistas piratas siguen allí, ahora habrá entre 7 y 10 pero en días de verano he visto a 14 o 17”.E

n Almería hay taxis piratas en tres zonas, aunque la mayoría se encuentran en la estación de autobuses, también se desplazan hasta el aeropuerto, aunque en menor cantidad para no levantar sospechas. También trabajan en la estación marítima, esperan a que lleguen los barcos de Nador, Melilla u Orán, cogen a los clientes y permanecen poco tiempo en la zona.