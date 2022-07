“Tengo el título de entrenador de primera categoría de fútbol”

Es un todo terreno de la política. Desde su primer intento de ser Parlamentario andaluz en 1982, algo que logró ser en el año 2000, ha sido presidente de la Diputación, alcalde de Almería, y senador, sin abandonar por ello el bufete de abogados que fundó su abuelo Rogelio en 1894.

–40 años en política, que dicen que quema mucho, pero no parece ser tu caso.

–Es un mundo en el que siempre me he sentido a gusto, quizá por herencia familiar. En 1982 ya estaba afiliado a Alianza Popular y me incluyeron en las listas al primer Parlamento andaluz. Iba el número 6 y quedé fuera. Ocho años después Fernando Cabezón me propuso entrar en el Ayuntamiento y ya vino todo seguido.

–Presidente de la Diputación, alcalde, parlamentario, senador...

–Sí, ese es el resumen de mi trayectoria política. En 1995 fui elegido presidente de la Diputación, cargo que ocupé ocho años hasta que lo dejé para ser alcalde desde 2003 hasta 2015. En estas entremedias fui Parlamentario andaluz, entre 2000 y 2008, y desde 2011 soy Senador.

"Mi mejor recuerdo de los años de alcalde es la celebración de los Juegos Mediterráneos, cambiaron la ciudad”

–Vamos por orden. Lo mejor de ser alcalde de tu ciudad.

–La cercanía a los ciudadanos de tu tierra. Te ven por la calle, te paran y charlan un rato contigo. Eso sí, te piden de todo, desde una casa hasta un trabajo.

–E incluso otras peticiones menos... convencionales.

–¡Ja, ja, ja! Sí, un hombre me persiguió una temporada pidiéndome ser mi secretario personal porque, decía, yo estaba mal aconsejado y él lo iba a solucionar de un plumazo. Pero resultó que el cargo ya estaba ocupado.

–¿El mejor recuerdo de tu etapa como alcalde?

–La celebración en Almería de los Juegos Mediterráneos en 2005. Aquello fue un impulso decisivo para la ciudad. Los almerienses nos vimos capaces de organizar un gran evento internacional,

–Que enlaza con tu peor trago...

–Inmediatamente después vino al huelga de la basura, un auténtico chantaje al que el Ayuntamiento no cedió y logramos ponerle fin sin graves consecuencias para la ciudadanía.

–Presidente de la Diputación.

–El contacto en este caso es con alcaldes de los pueblos y cargos institucionales. Hay que ir a la provincia con frecuencia. Creo que he bailado, cantado, recitado poesías comido y bebido en las fiestas de toda la provincia.

–Alguna debilidad ‘pueblerina’ tendrás...

–Tengo un cortijo en Fiñana, con problemas de cobertura telefónica y allí me retiro del mundanal ruido siempre que puedo. De perderme, quizá esté allí.

–Alguna vez jugamos al fútbol: políticos contra periodistas.

–Sí, aquellos partidos son inolvidables. Me encanta el fútbol, soy del Almería y del At. Madrid e incluso tengo el carnet de entrenador de primera categoría. También he jugado mucho al pádel; y por la tele, veo lo que me echen. Me gusta todo el deporte.

"He sido el último Parlamentario español en ir a Ucrania; fue en octubre de 2021 y ya se olía ambiente bélico”

–También te veo en los toros y en las procesiones.

–A los toros empecé a ir a los seis años con mi abuelo y nunca he perdido la afición. La Semana Santa de Almería va a más gracias a las Cofradías, atrae mucho turismo y siempre la apoyamos.

–Ahora compartes tu vida entre Almería y Madrid.

–Soy vicepresidente de la comisión de Defensa del Senado y miembro de la Asamblea de la OTAN, formada por 6 diputados y 6 senadores. Eso me obliga a ir todas las semanas a Madrid, sin descuidar por ello el bufete que tengo en Almería, fundado por mi bisabuelo en 1894 y que siguieron mi abuelo y mi tío.