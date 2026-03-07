La torre de Mesa Roldán: de los dragones de Juego de Tronos al estado de ruina

Uno de los monumentos más icónicos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es la torre de Mesa Roldán, situada a las afueras de Carboneras, por encima de la playa de Los Muertos. Es una estructura defensiva que lleva siglos mirando al mar y que ganó mucha popularidad en 2016 al aparecer en la famosa serie Juego de Tronos.

Ahora, una década después de que millones de personas la vieran a través de HBO, la torre de Mesa Roldán agoniza ante la falta de mantenimiento. Tanto es así que recientemente ha sido incluida en la Lista Roja del Patrimonio, ese ranking en el que ningún municipio querría ver a sus monumentos: un listado que elabora la asociación Hispania Nostra con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición.

Su estado actual es bastante ruinoso, tanto en el exterior como en el interior, al que no pueden acceder los visitantes. Según la Lista Roja del Patrimonio, actualmente la torre se encuentra abandonada y en estado de deterioro. "Su revoco presenta numerosas pintadas y desperfectos con derrumbes parciales del parapeto de la cubierta y daños en algunos huecos. Además, la proximidad de una torre eléctrica interfiere en su percepción visual dentro del entorno paisajístico", dice el informe.

Un gran agujero en los muros de la torre. / Víctor Visiedo

Por ello, el pasado 4 de marzo se aprobó su inclusión en la lista del patrimonio en peligro, ya que indican que es necesaria una intervención para evitar que siga desmoronándose y pueda llegar a perderse. Además, añaden que supone un peligro la caída de cascotes de la fachada para los transeúntes, que en verano suelen ser habituales atraídos por la fama obtenida por Juego de Tronos y porque en las inmediaciones está en faro de Mesa Roldán.

Un proyecto para rehabilitar la torre

En noviembre de 2024, el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía informaron de que estaban trabajando en un proyecto para rehabilitar la torre de Mesa Roldán. “El Ayuntamiento viene tratando de conseguir fondos para actuar, ya que no tenemos suficiente capacidad de inversión municipal para poder acometer la rehabilitación" decía entonces el alcalde, Salvador Hernández. Para ello, su intención era conseguir la subvención del 2% Cultural del Gobierno de España, algo que, por el momento, no ha logrado.

Más de un año después, no hay novedades sobre la rehabilitación de la icónica torre, calificada por el alcalde como "un símbolo de Carboneras".

Torre de Mesa Roldán desde la zona del faro. / Víctor Visiedo

La aparición de Mesa Roldán en Juego de Tronos

El 19 de junio de 2016 la torre de Mesa Roldán, en Carboneras, se volvió famosa. Ese día se estrenó a nivel mundial el capítulo nueve de la sexta temporada de Juego de Tronos y millones de personas pudieron ver como Drogon, uno de los dragones de Daenerys Targaryen, se posaba sobre la torre, antes de calcinar por completo a los esclavistas de Meereen.

Más allá del Mar Angosto, en la Bahía de los Esclavos, se produce la negociación entre Daenerys Targaryen y los esclavistas durante la batalla que mantienen. Los grandes amos y Daenerys junto a Tyrion, Gusano Gris y Missandei, se reúnen en medio de la batalla para negociar la rendición. De repente aparece Drogon volando sobre ellos y se posa sobre la Torre de Mesa Roldán. Es uno de los momentos más espectaculares de esa temporada y marca un punto de inflexión en toda la serie.

Para la escena eligieron esta torre situada sobre una gran "meseta" (es un domo volcánico con cima plana) con unas vistas privilegiadas de la costa, en las puertas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La torre de Mesa Roldán es una de las muchas infraestructuras defensivas que los musulmanes construyeron en la costa almeriense para vigilar la posible llegada de incursiones vikingas. Ya en el siglo IX se tiene constancia de que Abderramán II —cuarto emir omeya de Córdoba— asignó a los Banu Sirag la vigilancia de esta zona. No obstante, su aspecto actual, de “torre pezuña” data de 1766.

Desde ese momento, la torre artillada de Mesa Roldán se convirtió en un punto de peregrinaje para los fans de la serie de HBO. Antes pasaba prácticamente desapercibida para los veraneantes que visitaban la cercana playa de Los Muertos, pero ahora es uno de los monumentos más buscados de la provincia para fotografiarse.

¿Cómo es la torre de Mesa Roldán?

La Torre de Mesa Roldán está situada sobre el domo volcánico de Mesa Roldán, entre la punta de los Muertos y la punta de la Media Naranja, y junto al faro que lleva su mismo nombre. Está construida sobre una estructura anterior. La estructura actual es de forma tronco piramidal, con un perímetro semicircular en su cara orientada al mar y una planta prismática en la opuesta. Su diseño compacto y macizo responde a criterios defensivos con escasos huecos en su estructura.

Está construida con mampostería enfoscada y reforzada con sillares en las esquinas. La base sobresale unos 50 centímetros del plano general de la fachada y tiene una altura de 1,50 metros, también de mampostería irregular enfoscada. La cubierta está rematada por un parapeto de mampostería con molduras de piedra en la cornisa.

Entrada posterior a la torre, posiblemente abierta cuando era cuartel de la Guardia Civil. / Víctor Visiedo

En su interior, la torre cuenta con dos niveles organizados en torno a un gran espacio central del que parten dos escaleras que conducen a la planta superior. Esta última dispone de pequeñas saeteras para la vigilancia. La plataforma superior fue modificada hace unos años para la instalación de antenas que ya han sido retiradas.

Un elemento ajeno a la construcción original es el hueco de acceso actual, probablemente abierto durante su uso como cuartel de la Guardia Civil. Destaca el uso de una puerta de chapa pintada en mal estado y sin relación con los materiales originales.