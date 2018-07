La tortuga Benjamín surca de nuevo los mares tras dos años de curación en tierra

El 12 de julio de 2016 unos jóvenes encontraron en una escollera del puerto de Roquetas de Mar a 'Benjamín', una tortuga boba que tenía necrosada una aleta que finalmente tuvo que ser amputada por Equinac, la entidad autorizada para la recogida de animales marinos. El reptil tenía enganchado un arte de pesca en esta extremidad, que había resultado estrangulada. El tejido estaba necrosado y los huesos incluso se desprendían con cada movimiento que daba el quelonio.

En aquel momento se anticipó que la recuperación de 'Benjamín' sería "muy larga" y efectivamente han sido necesarios dos años para que vuelva a surcar el mar Mediterráneo, aunque en esta ocasión sea con una aleta menos, gracias a la suelta llevada a cabo este lunes por la Guardia Civil y Equinac en una cala próxima al Arrecife de las Sirenas del parque natural Cabo de Gata-Níjar, la segunda acción de este tipo realizada por ambas partes después de que a finales de junio fuesen liberadas las tortugas 'Kika' y 'Monster'. La comitiva zarpó desde el muelle pesquero del puerto de Almería, donde Eva Morón, coordinadora de Equinac, entregó al coronel jefe de la Comandancia, Arturo Prieto Bozec, una placa como agradecimiento a la labor de la Guardia Civil en pro de velar por las leyes de protección del medio marino y sus especies. Un compromiso que el mando del Instituto Armado reiteró nada más recibir este reconocimiento.

Dos embarcaciones del Servicio Marítimo y otra del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) partieron sobre las once la mañana al Cabo de Gata. Simplemente el introducir al animal en una de las patrulleras conllevaba su riesgo. A sus quince años pesa unos 27 kilos y a pesar de contar con una extremidad menos se revuelve cuando alguien la coge en peso. En cualquier caso, nada que no pudieran solventar los voluntarios de Equinac y los miembros de la Benemérita. Aproximadamente una hora después, tras dejar atrás el Arrecife de las Sirenas y la Cala del Dedo, todo estaba dispuesto para que 'Benjamín' regresase a su medio natural. El propio coronel Prieto Bozec fue uno de los responsables de sacar al animal de la caja en la que se encontraba e introducirlo en el agua, un momento inmortalizado por numerosas cámaras fotográficas, de vídeo e incluso submarinas de los miembros del GEAS que velaban para que todo saliese bien en este esperado momento. La alegría se transmitía entre todos los presentes. 'Benjamín' no sólo nadaba sino que el buzo del GEAS que la seguía tenía que realizar auténticos esfuerzos para no perderla de vista. Un éxito total y absoluto, al menos en este primer instante, ya que aún queda mucho por conocer del futuro de este quelonio y lo que se sepa será fundamental para aumentar el conocimiento que se tiene sobre esta especie de tortugas.

Eva Morón explicó tras la suelta que ha sido preciso esperar dos años desde que el reptil fue encontrado para que se ponga casi el triple de grande y pesado y así pueda tener más oportunidades de sobrevivir. Para llegar a este punto ha sido necesario mucho trabajo previo en el centro de recuperación de Equinac en el puerto de Almerimar, con curas, dos intervenciones quirúrgicas o, cambios constantes de agua de mar que han permitido a la tortuga sanar por completo y aprender a mantenerse estable con una aleta menos. Horas y horas de dedicación por parte del medio centenar de voluntarios que de forma altruista colaboran con este colectivo que funciona las 24 horas del día los 365 días del año sin recibir contraprestación económica por ello. La coordinadora señaló que el Ministerio de Medio Ambiente ha financiado los 2.000 euros de la compra de un transmisor desarrollado en Estados Unidos que 'Benjamín' lleva acoplado a la espalda y cuyo seguimiento por satélite costeará a su vez la Universidad Politécnica de Valencia, lo que supone otros 130 euros al mes. Los datos recopilados con este instrumento permitirán conocer si una tortuga a la que le falta una aleta es capaz de sobrevivir en el medio natural. "Se sabe que estos animales son capaces de sobrevivir en este medio -tras su recuperación- pero no teníamos la certeza en casos con el suyo. Con el satélite podremos seguirla, ver por dónde va, y cuánto tiempo sobrevive, por lo menos hasta que se le desprenda el transmisor en unos 900 días", dijo.

Morón estuvo acompañada en la patrullera Cabo de Gata, en la que fue trasladado el quelonio, por el coronel Prieto Bozec, a quien la colaboración "fundamental" de "muchos años" con este cuerpo policial, cuyo responsable en la provincia almeriense apuntó que la defensa de la flora, la fauna y el medio ambiente está en el ADN del Instituto Armado "prácticamente desde sus orígenes". "Hay quien dice que el Seprona es la primera Policía Verde de Europa pero hoy no está aquí sólo el Seprona, también el Servicio Marítimo y los GEAS. La implicación es por parte de todas las unidades", concluyó el coronel.